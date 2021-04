Veľké prekvapenie! Jasmína Alagič získala lukratívny flek: Nová hviezda Jojky

Na takýto lukratívny flek sa nehovorí nie! Jasmina Vrbovská Alagič (31) sa vracia do práce.

Po tom, čo v roku 2019 porodila synčeka Sanela, sa venovala výhradne jemu, no teraz mieri opäť na televízne obrazovky. Zaujímavé je, že kým donedávna patrila medzi tváre Markízy, už onedlho ju diváci uvidia v konkurenčnej Jojke. Podľa informácií Nového Času prostoreká Jasmina chňapla po ponuke moderovať šou Česko Slovensko má talent!

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Alagič bola ešte pred pár rokmi nie príliš známou tvárou. Z módnej televízie však v roku 2018 ako šibnutím čarovného prútika prešla brány televízie Markíza a jej hviezdna kariéra sa rozbehla ako parná lokomotíva. Najprv moderovala Česko Slovenskú SuperStar, čo bol jej prvý veľký projekt po boku Leoša Mareša. O pár mesiacov už zabávala divákov v šou Tvoja tvár znie povedome, kde dokázala, že je za každú zábavu a dokonca vie tancovať aj spievať.

Potom prišlo tehotenstvo a v roku 2019 porodila raperovi Rytmusovi synčeka Sanela a od stálej práce si dala pauzu. Ako sa však zdá, Jasmina chce opäť sedieť na pomyselnom televíznom Olympe. Podľa našich informácií bude po novom skúšať šťastie vo vodách konkurenčnej Jojky, pretože jej ponúkla flek, ktorý by si nedal ujsť nikto. Alagič sa stane moderátorkou veľkolepej šou Česko Slovensko má talent, čo potvrdila aj samotná televízia.

„Sme radi, že v šou môžeme privítať Jasminu Vrbovskú Alagič. Jasmina je moderátorka, ktorá má talent zabaviť. A to je jeden z hlavných pilierov šou Česko Slovensko má talent. Veríme, že spolu s Davidom Gránskym vytvoria atraktívnu, vtipnú a profesionálnu moderátorskú dvojicu,“ znelo stanovisko Jojky.

Čo na to Jasmina?

Jasmine nahral do karát aj fakt, že na poste moderátorky skončila herečka a zabávačka Lujza Garajová Schrameková, ktorú si pre zmenu uchmatla Markíza do šou Tvoja tvár znie povedome. Práve tam hodnotí hviezdne vystúpenia. Po Lujze tak zostalo voľné miesto a Jojka to využila. Ako sa zdá, Markíze vrátila úder a Jasmina je už v ich rukách. „Jasmina padla ako jasná voľba. S kreatívnym tímom a s vedením televízie sme sa zhodli, že je naším najlepším výberom,“ hovorí režisér šou Jeffo Minařík.

Samotná sexica sa na svoju novú úlohu teší. „Šou Česko Slovensko má talent som vždy milovala. S obdivom k ľuďom, ktorí sa postavili pred porotu, a s údivom, aké úžasné talenty niekde driemu, som ako diváčka sledovala takmer každú epizódu. No a teraz, keď som dostala príležitosť môcť ako moderátorka stáť pri nich na začiatku ich cesty k vysnívanej kariére, sa vlastne naplnil aj môj vlastný sen,“ vysvetlila s úsmevom Alagič.

Čo mohlo presvedčiť Jojku?