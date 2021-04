Mladý herec zo seriálu Červené pásky: Pri otázke o rakovine len ťažko hľadal slová

Seriál Červené pásky stojí na šestici mladých hercov, či skôr sa pýta napísať nehercov. Práve tento náročný projekt sa totiž stal ich veľkým krstom a testom zároveň. Poradili si s ním na jednotku, až sa divák musí čudovať, kde doteraz trčali. My vám to prezradíme.

Peter Kiss (24)

ako Jonáš

Prvé herecké skúsenosti získal v divadle Ludus a tie ďalšie prišli počas vysokoškolského štúdia. „Pred kamerou to boli iba malé epizódne postavy. Čo sa týka rozsiahlosti, toto je moja prvá veľká herecká príležitosť,“ priznáva seriálový Jonáš, ktorému vraj prvý deň na pľaci dal poriadne zabrať, no problémy nemal ani tak s hraním... „Ťažko sa mi strihali vlasy. Nikdy som sa sám nestrihal a zrazu som to musel urobiť pred kamerou. Nebolo to jednoduché – musel som sa sústrediť na emóciu a zároveň na strihanie, keďže som mal na to iba jeden pokus.“

Dušan Cinkota si vďaka seriálu Červené pásky zaspomínal na trpkú minulosť: Mal som slzy na krajíčku

V seriáli čelí jeho postava ťažkej diagnóze, rakovine. Ako sa na to pripravoval? „Nepoznám presnú odpoveď na túto otázku. Nedá sa úplne pripraviť na ťažkosti, ktoré moja postava Jonáša má. Sledujem celý ten priebeh a obdivujem deti, ako sú Jonáš, Leo... Pretože také deti naozaj existujú. Sú zázračné. Niektoré medzi nami, niektoré v našich srdciach. Jedno majú tieto deti spoločné, dávajú nám silu ísť ďalej a ďalej,“ dodáva mladý herec.

Krištof Kelíšek (11)

ako Hugo

Krištof je synom producenta seriálu Petra Kelíška a ide o jeho prvú väčšiu hereckú skúsenosť. „Párkrát som účinkoval ako komparz v Oteckoch a každé leto chodievam na divadelný tábor GONG,“ tvrdí najmladší z partie, ktorý sa nemusel trápiť s textami ani s hereckým výrazom. Hrá totiž chlapca v kóme. „Hneď prvý deň sa mi stalo, že som priamo na pľaci v tej posteli zaspal...“ prezrádza so smiechom, pričom schrupnúť sa mu vraj podarilo ešte niekoľkokrát. „Pre štáb to bola výhoda, lebo inak sa mi zdalo niekedy strašne ťažké ležať len tak, bez pohnutia a rozprávania... Často sa diali aj vtipné, fakt srandovné situácie na pľaci, vydržať sa nesmiať bola výzva...“