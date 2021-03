Sčítalo sa už 81 percent ľudí: Tieto dve krajské mestá jasne vedú štatistiky

Do nedele (28. 3.) sa sčítalo takmer 81 percent obyvateľov, čo predstavuje približne vyše 4,5 milióna sčítaných.

Informovala o tom hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder. Spomedzi krajov vedie v rámci sčítania stále Žilinský kraj, v ktorom formulár vyplnilo 87 percent obyvateľov. Druhé miesto patrí Trenčianskemu kraju s 85 percentami sčítaných a na treťom mieste je Trnavský kraj, kde sa sčítalo 84 percent obyvateľov. Nasledujú Bratislavský a Nitriansky kraj, ktoré majú zhodne po 82 percent sčítaných obyvateľov. V Banskobystrickom kraji sa sčítalo 79 percent obyvateľov, v Prešovskom kraji 78 percent obyvateľov a v Košickom kraji evidujú 73 percent sčítaných obyvateľov.

V rebríčku krajských miest vedú mestá Banská Bystrica a Trenčín s 85 percentami sčítaných obyvateľov, nasleduje Žilina s 84 percentami. Ostatné krajské mestá Nitra, Trnava a Prešov dosiahli zhodne okolo 82 percent. Hlavné mesto Bratislava má sčítaných 81 percent obyvateľov, v Košiciach sa sčítalo 77 percent obyvateľov. "Z mestských častí Bratislavy sa najlepšie sčítaniu darí v Jarovciach, kde je sčítaných 95 percent obyvateľov, v mestských častiach Košíc je to mestská časť Kavečany, kde sa obyvatelia sčítali na 92 percent," priblížila Stauder. Z miest nad 10.000 obyvateľov má podľa Stauder suverénne najviac sčítaných obyvateľov Dolný Kubín v Žilinskom kraji, a to 87 percent.

Zároveň upozornila, že elektronické sčítanie, keď obyvateľ vypĺňa formulár sám, sa začalo 15. februára a potrvá do 31. marca. Asistované sčítanie bude od apríla do konca októbra. Všetko potrebné nájdu občania na webe www.scitanie.sk. Sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur.