Slovák pracoval pre Pfizer, dnes je u multimiliardára Billa Gatesa: Dudinčan zabezpečuje vakcíny pre celý svet

Skromný Slovák dosiahol svetové úspechy. Biochemik Viliam Pavliak (61) roky pracoval pre farmaceutický gigant Pfizer, odkiaľ prestúpil do inštitútu, ktorý je súčasťou nadácie Billa a Melindy Gatesovcov.

Bohatí manželia sa dlhodobo snažia pomôcť v očkovaní hlavne ľuďom z krajín tretieho sveta. Rodák z Dudiniec sa však kvôli pandémii s nimi zatiaľ stretol len virtuálne. Nedávno sa dal zaočkovať proti COVID-19 a plánuje prísť na Slovensko.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Viliamovi (61) sa zapáčila biochémia už počas štúdia na STU v Bratislave. Prvé skúsenosti získal v Chemickom ústave SAV, kde v roku 1988 obhájil dizertačnú prácu. Tesne pred nežnou revolúciou odišiel na stáž do Národného inštitútu zdravia (NIH) do USA, kde prišla za ním aj manželka a 3-ročná dcérka Barborka. V laboratóriu Neila Glaudemansa a Pavla Kováča spolupracoval na syntetickej vakcíne proti Shigelle.

„Po revolúcii neboli podmienky na rozvoj vedy na Slovensku veľmi dobré, tak som sa rozhodol zostať v USA a odišiel som na druhú stáž do inštitútu biologických vied na NRC do Kanady,“ vysvetľuje Pavliak, ktorý tam pracoval v laboratóriu známeho Harolda Jenningsa. Z Kanady sa neskôr rodina vrátila do USA, kde vyhrali v lotérii zelenú kartu.

Významné vakcíny

Manželka v USA pracovala v Marylande a on vo firme Univax-Nabi vyvíjal vakcínu proti nemocničným nákazám spôsobeným zlatým stafylokokom. O tento vývoj mala záujem aj firma Wyeth, neskôr Pfizer, do ktorej nastúpil v roku 1999, pričom od roku 2004 bol vo vedúcich funkciách. Podľa jeho slov najvýznamnejšia vakcína, na ktorej pracoval, je Prevenar 13 ® a jej nová verzia Prevenar 20. Táto pneumokoková vakcína sa využíva aj na očkovanie detí u nás. Vo Pfizeri pracuje aj manželka, ktorá sa podieľala aj na vývoji vakcíny proti covidu.

Po 17 rokoch sa však Pavliak rozhodol odísť. „Dostal som ponuku viesť vývoj vakcín v neziskovej medzinárodnej organizácii International Vaccine Institute, založenej OSN v Soule v Južnej Kórei. Tento ústav vyvinul vakcíny proti cholere a týfusu,“ vraví. Technológie na výrobu týchto vakcín transferovali do firiem v Ázii na produkciu pre vlastné krajiny a aj pre organizácie ako Gavi a Unicef.

V roku 2019 prestúpil Pavliak do Bill & Melinda Gates Medical Research Institute, kde je zameraný na vývoj vakcín proti tuberkulóze a salmonelóze pre rozvojové krajiny: „Mojou úlohou je zabezpečiť výrobu vakcíny pre klinické skúšky. Budúci rok chceme začať tretiu fázu skúšok vakcíny proti tuberkulóze v Afrike.“