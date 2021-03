Manželka Deana o zlom stave Jakubiska po nákaze covidom: Dvojtýždňový boj o život

Napriek opatrnosti sa mu, bohužiaľ, nevyhol. Uznávaný slovenský režisér Juraj Jakubisko (82) bol pripútaný na nemocničné lôžko, pretože sa nevedno kde nakazil vírusom COVID-19.

Filmárska legenda patrí vekom, ale aj tým, že je po transplantácii srdca, do rizikovej skupiny, a preto sa režisér snažil dávať si veľký pozor. No, žiaľ, aj s manželkou Deanou (63) pliagu dostali.

Juraj Jakubisko sa s príchodom nebezpečnej pandémie koronavírusu stiahol do izolácie aj kvôli tomu, že pred ôsmimi rokmi podstúpil transplantáciu srdca. No čo človek nechcel, nebezpečný vírus potrápil nakoniec aj Jakubiskovcov. „My sme s Jurajom boli fakt veľmi izolovaní, takže ja vôbec neviem, aký zázrak sa stal, že sa to k nám dostalo, ale stalo sa. Ani minister zdravotníctva, ani štátny tajomník by toho Juraja neuchránil, nebyť toho, že lekári, nemocnica by nespolupracovala priamo s touto rodinou,“ prezradila v markizáckej Smotánke manželka Deana. Dva týždne strávil s koronou v nemocnici a bol to naozaj boj o Jurajov život.

A nebyť jeho milovanej polovičky, nemusel by tu už byť, pretože sa o neho s láskou stará. „Už je veľmi dobre na tom. Už začína, ako sa hovorí u nás v Česku, zlobit, čo je to najlepšie znamenie. Chlapec z Kojšova to dal. Myslím, že viacerí, ktorí ten covid prekonali, vedia, že je to dobrá odtučňovacia kúra. Ale Jurajko veľmi schudol. Za chvíľu však bude mať pôvodnú váhu,“ dodala už aj so štipkou humoru a pozitívne naladená Deana.