Legendárny režisér Jakubisko skončil na nemocničnom lôžku: Náhla hospitalizácia

Dostane sa z toho?! Podľa najnovších informácií je uznávaný slovenský režisér Juraj Jakubisko (82) pripútaný na nemocničné lôžko.

Filmárska legenda patrí vekom, ale aj tým, že je po transplantácii srdca, do rizikovej skupiny, preto sa umelec bál všadeprítomného koronavírusu. Nakoniec mal však celkom iné ťažkosti. Čo sa stalo autorovi nezabudnuteľnej rozprávky Perinbaba, keď skončil v rukách lekárov?! Otvoriť galériu Manželka Deana je jeho najväčšou oporou. Zdroj: gt S príchodom nebezpečnej pandémie koronavírusu sa Juraj Jakubisko pre veľký strach stiahol do izolácie. „Pán Jakubisko je v najviac ohrozenej skupine. On má umelo zníženú imunitu, aby mohol s tým srdiečkom žiť. Je to veľmi vážná situácia. Boli sme celý čas doma a snažili sme sa, aby sa s okolím stretával čo najmenej. A to sa týkalo aj mňa. Teraz sme nejakým spôsobom s imunológmi vymysleli systém, aby sa život nezastavil. Svojím spôsobom ho má však obmedzený,“ prezradila nedávno jeho žena Deana pre expres.cz.

Podľa informácií českého portálu Aha! je Jakubisko momentálne hospitalizovaný v pražskom IKEM-e, kde mu pred 8 rokmi dali srdce mladšieho muža a tak mu zachránili život. Za všetkým majú byť problémy s obličkami. Tieto informácie mala potvrdiť aj režisérova manželka. „Verím, že už čoskoro bude lepšie,“ povedala stroho pre Aha! Deana viac o zdravotnom stave prezradiť nechcela. Nový Čas Jabubiskovú oslovil, no do uzávierky na otázky nereagovala.