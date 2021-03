Vekom rapídne strácame jednu z najdôležitejších bielkovín v tele!

Približne po dvadsiatom roku života nám produkcia kolagénu v tele postupne klesá a po päťdesiatke sa prirodzene tvorí už len polovica.

Aj v minulosti mali ľudia rovnaký problém, ale ich život bol výrazne kratší (ak žili počas vojen, tak ešte viac), veľakrát sa ním ani nezaoberali. Žiaden rytier neriešil, ako sa po päťdesiatke vyhupne do sedla. Dámy si na svoju bujnú hrivu a alabastrovú pleť spomenuli len veľmi sporadicky – väčšinou riešili, čo so 7 deťmi, ktoré nechodili do školy.

My sa však vyššieho veku dožívame a náš život je do veľkej miery jednoduchší. Starostlivosť o vlastné telo a zdravie sa dostala na popredné miesta našej dennej rutiny. Dnes to už nie je len záležitosť oslňujúcej športujúcej verejnosti. Problémy s kĺbmi či chrupavkami postihujú aj gaučových fanúšikov.

Preto zaostrite na kolagén, ktorý vaše telo potrebuje a vy mu ho môžete zabezpečiť prostredníctvom výživových doplnkov. Dôležitá je oveľa viac kvalita ako kvantita. Nič nevznikne zo dňa na deň, zvlášť keď spolupracujete s odborníkmi na zdravú výživu, ortopédmi a dermatológmi. Práve oni sa niekoľko rokov podieľali na vzniku unikátneho zloženie Fit4you kolagénu.

Jednou zo zložiek Fit4you kolagénu je bravčový hydrolyzovaný kolagén. Po komplikovanom chemickom procese – hydrolýze – je látka ľahšie prijateľná pre telo. Molekuly kolagénu, upravené na menšie a ľahšie absorbovateľné čiastočky, sa prostredníctvom krvného obehu dostanú na potrebné miesta a pomáhajú pri tvorbe kolagénových vlákien.

Dvojkou v zložení Fit4you kolagénu je chondroitín sulfát, ktorý je tiež hlavnou súčasťou ľudskej chrupavky. Zadržiava v chrupavke vodu, čím zabezpečuje jej elasticitu a mechanické vlastnosti a zároveň umožňuje iným molekulám pohybovať sa cez ňu.

Kyselina hyalurónová nemôže chýbať. Spolu s kolagénom je základným stavebným prvokom kože. Vaša pleť by mala šepkať jej meno – spomaľuje proces starnutia, pôsobí antioxidačne, udržiava pleť pevnú, regenerovanú, viaže a zadržiava množstvo vlahy. Vekom rovnako klesá jej tvorba, takže ak nie ste ortodoxnými fanúšikmi vrások, mali by ste si ju dopriať.

Za zmienku stojí aj prírodná síra s komplikovaným názvom – Metylsulfonylmetán. Je zdrojom organickej, biologicky najlepšie vstrebateľnej formy síry, ktorá má vysoko pozitívne terapeutické a preventívne vlastnosti. V našom tele zvláčňuje vnútorné väzivové a chrupavkové tkanivá, ktoré sú následne pružnejšie a odolnejšie. Je to tretí najhojnejší minerál v ľudskom tele. To je minimum pozitívnych účinkov na telo, ktoré sme spomenuli.

Práve vďaka takto napumpovanému zloženiu kolagénu sa výrobky Fit4you stali neoddeliteľnou súčasťou života a stravy elitných slovenských športovcov. Fit4you sa stal oficiálnym dodávateľom Slovenského olympijského a športového výboru. Čo je dobré pre športovcov, je rovnako dobré aj pre nás, nepravidelných návštevníkov fitnescentier, občasných bežcov alebo nadšených športových fanúšikov.

„Telo mám len jedno a musím sa oň starať. Užívanie kolagénu vo forme výživového doplnku znižuje riziko opotrebovania mojich kĺbov, ktoré trpia pri dlhých tréningoch. Pomáha i chrupavkám. Aj vďaka kolagénu sú moje pohyby prirodzenejšie. Kolagén pôsobí aj ako prevencia vzniku degeneratívnych chorôb,“ hovorí lukostrelkyňa a účastníčka olympijských hier v Riu de Janeiro 2016 Alexandra Longová.

Vo vesmíre panuje aspoň aká-taká rovnováha. Na jednej strane síce starneme, kĺby sú preťažené, pleť povädnutá a vlasy bez života, na druhej strane je však stále viac možností ako tomu zabrániť.