Defekt na aute Martinovi zmenil život, po nehode prišiel o nohu: Motorkári mu chcú splniť sen

Vážna nehoda mu navždy zmenil život. Martin (36) z Levíc zostal pripútaný na invalidnom vozíku takmer zo dňa na deň.

Motorkár telom i dušou, ktorý bol vždy vysmiaty, zostal odkázaný na pomoc iných. Hrôzostrašná nehoda, ktorá sa stala ešte v januári, mu od základov zmenila život. Martin prišiel o nohu a jeho jediným snom je opäť si sadnúť na motorku. Je odhodlaný urobiť pre to čokoľvek, lenže sám to nezvládne. Športovú protézu mu poisťovňa nezaplatí, a tak sa mu jeho kamaráti motorkári snažia všemožne pomôcť a dúfajú, že sa im podarí splniť mu sen o protéze...

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Vždy veselý a dokázal urobiť akúkoľvek zábavu. Tak ho poznala jeho motorkárska rodina. Dnes je však všetko iné. Takmer 120-kilový chlap musí začať odznova. Martin len ťažko spomína na osudné okamihy zo začiatku roka. „Išiel som autom po maďarskej diaľnici, keď mi zrazu strelila pneumatika. Šiel som okamžite mimo cesty na pravú stranu, pustil som výstražné smerovky, dal som si reflexnú bundu a postavil výstražný trojuholník. Bolo okolo polnoci, tak som sa snažil čo najrýchlejšie vymeniť si rezervu,“ zaspomínal Martin, ktorému by ani vo sne nenapadlo, že tento moment zmení jeho pokojný život.

„Keď som spúšťal dole koleso, trafil ma kamión rovno do zadku. Prešiel mi cez nohu a ocitol som sa pred mojím autom. Bola to neskutočná bolesť a všetko som cítil, lebo som bol pri vedomí,“ povedal tvrdý chlap, ktorý sa pri opisovaní desivej nehody neudržal a rozplakal sa. Vodič rumunského kamióna však zastavil a vydal sa mu na pomoc. „Ak by nezastavil a nezavolal mi záchranku, tak tam zomriem,“ dodal vášnivý motorkár, ktorý utrpel niekoľko otvorených zlomenín, mal kompletne rozmliaždenú nohu a veľa iných zranení.

Amputácia nohy

„Keď som sa prebral v budapeštianskej nemocnici, bol som úplne v šoku. Psychicky na dne. Nevedel som komunikovať a oni nerozumeli mne. To najhoršie však prišlo, keď som videl, že nemám štyri prsty,“ odhalil Martin, ktorý v ten moment netušil, čo ho onedlho bude čakať. Noha mu očernela a lekári nemali dobré správy. „Previezli ma na Slovensko a v levickej nemocnici mi oznámili, že sa mám pripraviť na to najhoršie. Lekári mi oznámili, že mi nebudú klamať a noha musí preč. Nebolo možné ju už zachrániť,“ povzdychol si sympaťák, ktorému okamžite zvlhli oči.

„Najhoršie sú fantómové bolesti. Musím navštevovať aj psychiatra, inak by som to nezvládol. Momentálne sa mi musí zahojiť rana a potom chcem na sebe pracovať,“ netajil sa Monty, ktorý je v kruhoch milovníkov silných strojov známy ako chlap s nezlomnou vôľou.

Túži po športovej protéze

Montyho pozná nielen motorkárska rodina na Slovensku, ale i v zahraničí. Martin organizoval rôzne motorkárske akcie, a tam, kde sa on objavil, nebola nikdy núdza o zábavu. Známym dokonca organizoval svadby a rôzne akcie či výjazdy. „Plánoval som tak veľa vecí. Vždy som bol aktívny. Tento rok som si chcel vziať svoju partnerku Lauru (24), ktorá mi je veľkou oporou. Plánovali sme spolu deti. Je mi nesmierne ľúto, že musím byť teraz odkázaný na iných,“ smutne doplnil Monty, ktorý zostal na invalidnom dôchodku s príjmom 140 eur.

„Nikdy som štát o nič neobral. Poctivo som celý život pracoval a teraz dostávam peniaze, za ktoré si neviem zaplatiť ani bývanie,“ zúfalo tichým hlasom zhodnotil svoju nezávideniahodnú situáciu. Jeho motorkárska rodina však nelení a chce ho znovu postaviť na nohy, aby mohol opäť robiť, čo má rád, a tak zháňajú peniaze na modernú protézu.

„Nedokážem si sám zaplatiť rehabilitácie. Poisťovňa vám zaplatí minimum. Chcem sa určite začať učiť chodiť a opäť sa posadiť na motorku, ktorá je môj život. Potrebujem športovú protézu, ktorú si musím plne hradiť, ale sám to nezvládnem. Verím, že sa mi to s pomocou dobrých ľudí podarí a budem si môcť opäť vychutnať vietor vo vlasoch,“ uzavrel vášnivý a skromný motorkár.