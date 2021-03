Zúfalý otec nevie, ako uživí potomkov: Štefan s tromi deťmi žije z 0 € mesačne!

Stará sa o tri deti sám a bez peňazí. Skromne, ale s obrovskou láskou sa Štefan (36) z obce Čata (okr. Levice) venuje maličkej Monike (1), Markovi (2) a Laure (7).

Už tri týždne nemajú žiaden príjem, ale jeho strach z toho, že mu odoberú deti, je oveľa väčší. Rodina sa ocitla vo veľkej tiesni po tom, ako jeho manželka nastúpila na výkon trestu. Milujúci otec by za deti položil aj svoj život. Tri malé deti a nulový príjem. Taká je realita rodiny, ktorej matka nastúpila na výkon trestu na 5 rokov a 10 mesiacov.

„Dostala sa do toho kvôli bývalému partnerovi, ktorý je tiež v base. Keďže zostala so mnou tehotná, za mreže nešla. Potom otehotnela aj druhý raz. Teraz máme spolu dve detičky, ale starám sa aj o Lauru (7), ktorú má so svojím bývalým druhom. Manželka bola naivná a takto dopadla. Je to však dobré dievča a matka, dobehla nás jej minulosť,“ vysvetľuje Štefan.

Na rukách má pritom stále usmievavého anjelika Moniku (1), ktorá sa tatina ani na chvíľu nepustí. Ani on jej, vidno, že táto rodina je pripútaná k sebe obrovskou láskou. „Keďže malá mala rok, manželka musela nastúpiť do väzenia. Lenže to sme nevedeli, že materská a rodinné prídavky, ktoré poberá, sa stopnú, dokiaľ sa neurčí inak. Momentálne je situácia taká, že sme bez akéhokoľvek príjmu, nedostávam vôbec nič,“ vysvetľuje s pokorou nešťastný otec.

Deti sú náš poklad

Podľa Štefana si postupne opravili starý dom a všetko na svete by urobili pre milované deti. „Bojím sa, že príde deň, keď im nebudem vedieť dať jedlo, zaplatiť elektrinu, kúpiť plienky... Najhoršie je, že vtedy by mi ich zobrali. Sociálni pracovníci totiž kontrolujú, či deti majú čo jesť, kde spia a či majú plienky... To by sme neprežili, deti sú náš najväčší poklad,“ vraví so slzami v očiach Štefan a stíska malú Moniku na rukách. Obavy má aj o Lauru, ktorá nie je jeho dcéra.

„Jej otec je v base a nechce, aby bola zverená mne, takže reálne hrozí, že ju zoberú a dajú do detského domova alebo náhradným rodičom. Lenže ona je tu doma, deti sú na seba naviazané,“ krúti hlavou Štefan a popri tom drží na rukách najmenšiu Moniku a objíma ho Marko (2). Ani na okamih sa nezastaví, navarí večeru, podá dieťaťu fľašu s mliekom, prebalí...

Rodinu rozdeliť nechcú

Kompetentní tvrdia, že deti Štefanovi odobrať nechcú, o peniaze však musí požiadať. „Otec dieťaťa má právo uplatniť si nárok na rodičovský príspevok podaním žiadosti na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Pokiaľ bude spĺňať všetky podmienky nároku v zmysle zákona, stáva sa tak oprávnenou osobou na výplatu rodičovského príspevku. Obdobne sa postupuje aj v prípade prídavku na dieťa,“ uviedla Marianna Šebová, hovorkyňa úradu práce. Potvrdila, že s rodinou sociálna kuratela pracuje a nie je ich cieľom odlúčiť ich od seba. Podľa nej nebudú deti vyňaté z rodinného prostredia.