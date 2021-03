Majiteľa reštaurácie v Hlohovci zrazila na kolená koronakríza: Čakanie so založenými rukami nehrozilo, takto sa vynašiel

Majiteľ známej reštaurácie v Hlohovci Pavol Tutura (52) podniká už 25 rokov. Netají sa tým, že momentálna situácia ich zráža na kolená. Podnikateľ musel prepustiť 20 zamestnancov, ktorí išli na úrad práce.

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

Ak by zostal so založenými rukami, dnes by skrachoval a nemal by nielen za čo zaplatiť úvery, ale ani z čoho žiť. Jeho známy podnik musel zostať v tejto situácii zatvorený. Pavol sa však vynašiel a začal konať. V areáli reštaurácie začal chovať sliepky.

Pavol podniká 25 rokov a ich reštaurácia bola vždy plná akcií. „Svadby, oslavy a rôzne akcie nás vyniesli na piedestál a stali sme sa naozaj vychýrenými,“ priznáva. Dnes je úplne iná situácia. „Musel som 20 zamestnancov prepustiť. Všetci išli na úrad práce. Inú možnosť sme nemali. To, čo nám ponúkala vláda a chceli by sme to zobrať, by nás dnes zabilo. Náklady nám stále rastú. Platiť úvery a všetky pohľadávky nebola žiadna zábava. Výdajné okienko by bolo pre nás úplne nerentabilné, keďže v Hlohovci sú ich desiatky,“ vraví.

Jeho výhodou je, že priestory patria jemu. Dlho premýšľal, čo bude robiť, aby dokázal fungovať a platiť záväzky. „Nechcel som zostať doma a ležať v posteli, a tak som si kúpil sliepky, aby som mal dôvod ráno vstávať a postarať sa o ne.Ja som napísal knihu o našej reštaurácii a starám sa o vinice,“ opisuje svoje nové živobytie.

K tomu pestujú rajčiny a ponúkajú netradičné víkendové menu. „Niečo, čo je iné a domáce, ako sú huspenina, pečená kačka či grilované koleno,“ uzavrel Pavol s tým, že by sa rád dožil aj toho, že svojich zamestnancov bude môcť ešte prijať. „Nikdy som ich za celých 25 rokov neprepustil, teraz ma to mrzí, no verím, že ich budem mať späť,“ dodal.