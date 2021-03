Zuzana vymenila typicky ženskú prácu za volant: Ani sa jej nesnívalo, že skončí práve s takýmto povolaním

Tomu sa povie zmena! Napriek tomu, že Zuzana Kelešiová (40) z malej dedinky neďaleko Nového Mesta nad Váhom o práci kamionistky nikdy nesnívala, dnes si bez nej nevie predstaviť život.

Paradoxne je vyštudovanou učiteľkou v materskej škole. Pri bývalom priateľovi však pričuchla k tvrdému chlebíčku vodičov nákladiakov. Rozchod s ním ju vyburcoval k tomu, že dnes je veľká profesionálka v tomto odbore. Zuzana (40) z Rakoľúb v Kočovciach (okr. Nové Mesto nad Váhom) vyštudovala za učiteľku v materskej škole a 4 roky aj v nej pracovala. Všetko zmenila láska.A tu vznikol nápad spraviť si vodičák a cez leto si privyrobiť,“ spomína.

Namierený samopal

Netradičné hobby sa zakrátko stalo jej živobytím. „Čo čert nechcel, v škôlke klesol počet detí a ja som bola nadbytočnou silou,“ hovorí Zuzana, ktorá sa netrápila. „Sadla som do kamióna a prvé cesty viedli do Ruska. Tu som vo dvojke (dvaja šoféri) jazdila asi pol roka,“ opisuje začiatky, ktoré rozhodne neboli ľahké. „Ako žene mi tam robili problémy. Nechceli veriť, že som šoférka. Veľakrát na colnici mierili na mňa samopalom, že kde sa tu nabralo dievča ľahkých mravov,“ oprášila staré spomienky Zuzana. Po pol roku vymenila cesty do Ruska za jazdenie po Európe.

„S teraz už expriateľom sme takto fungovali ešte asi rok,“ vysvetlila. Ponorková choroba v ich vzťahu sa napokon skončila rozchodom. „Môj bývalý priateľ má po rozchode začal podceňovať, že nemám na to byť kamionistkou. Vysmieval sa mi, že dobre mi zavaril a že bez neho budem bez práce. Dnes mu za to ďakujem, svojím správaním ma len vyburcoval. Je pravda, že dovtedy som bola čisto diaľničná šoférka ako doteraz mnohé ženy, ktoré jazdia s manželmi. Nevedela som cúvať, odpojiť náves, zabezpečiť tovar upevňovacími popruhmi. Proste na tieto práce bol vždy chlap a ja som šla iba po rovine diaľnice,“ priznáva.

Učila sa na parkovisku

Rozhodla sa však zaťať a nevzdať. „Začala som jazdiť sama bez chlapa. Na voľnom parkovisku som sa učila cúvať a pomaličky to šlo. Dnes je to 18 rokov, čo svoje rozhodnutie nebanujem. Jazdím po celej Európe a inú prácu si predstaviť ani neviem,“ vraví nadšená tiráčka, ktorá jazdí na 3-týždňové turnusy. „A týždeň som doma s maminou a s priateľom,“ dodala s tým, že skúsenosti posúva ďalej – jej láska totiž uvažuje o vodičáku na kamión.