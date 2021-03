Postcovidoví pacienti dostanú od štátu liečenie: Ako si vybavíte kúpele po prekonaní korony?

Konečne! Tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a stále trpia takzvaným postcovidovým syndrómom so silnými dýchacími ťažkosťami, sa dočkali.

Štát im uhradí pobyt v kúpeľoch. Podmienkou je, že museli mať taký vážny priebeh ochorenia, že si vyžiadal hospitalizáciu v nemocnici. Ak ste vážny prípad, štát vám uhradí ešte aj stravu či ubytovanie.

Fenomén postcovidového syndrómu je natoľko rozšírený, že k dnes hradeným diagnózam pre kúpeľnú liečbu zo strany štátu pribudnú pľúcne komplikácie po ochorení COVID-19. „Nárok na starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia budú mať pacienti, u ktorých po prekonaní infekcie COVID-19 pretrvávajú respiračné alebo nervovosvalové či pohybové ťažkosti,“ uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Toto opatrenie sa týka pacientov, ktorých stav si vyžadoval ústavnú zdravotnú starostlivosť na jednotkách intenzívnej starostlivosti alebo klinike či oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny.

„Je nevyhnutné zabezpečiť, aby pacienti, u ktorých pretrvávajú ťažkosti zo strany dýchacieho alebo nervového a pohybového aparátu, absolvovali kúpeľnú starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Návrh ešte musia na tejto marcovej schôdzi parlamentu schváliť poslanci a opatrenie nadobudne okamžite účinnosť.

Dnes sa pacienti po prekonaní COVID-19 liečia prostredníctvom ambulantnej zdravotnej starostlivosti u špecialistu. Už o pár týždňov budú môcť ísť do kúpeľov. To, či budú patriť do skupiny A alebo B a podľa toho im štát uhradí nielen kúpeľnú starostlivosť, ale aj stravu a ubytovanie, rozhodne lekár pri vypisovaní žiadosti o kúpele.