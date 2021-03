Slovensko zaplavili farebné kamene: Ekologická katastrofa alebo pomoc? Mário vysvetľuje hlbší význam hry

Sú ich plné chotáre aj ulice! Hitom nielen na sociálnych sieťach sa stala hra, ktorá na Slovensko prišla zo zahraničia.

Veselé kamene fungujú na princípe, že na nerast, ktorý sa vám páči, namaľujete obrázok a ukryjete ho do prírody. Kto ho objaví, premiestni ho inam a zverejní fotku na internete. Môžete tak sledovať putovanie malého umeleckého diela. Túto hru a ekologický život sa svojsky snaží propagovať aj Petržalčan Mário Bošanský (47).

Zábavnú aktivitu si obľúbili deti aj ich rodičia, pretože zahŕňa kreatívnu činnosť aj pohyb na čerstvom vzduchu. Na Slovensko sa však dostala len nedávno, no krásne a husté lesy sa pomaly plnia pestrofarebnými nerastmi, ktoré sú popísané poštovými smerovacími číslami. Prečo? Počas pandémie ide o istú formu nekontaktnej komunikácie. Ľudia totiž môžu sledovať, kam sa až dostali ich výtvory! V zahraničí si táto hra už našla desaťtisíce fanúšikov, ktorí na internete zdieľajú príbehy, aký kameň našli a odkiaľ bol.

To sa zapáčilo aj rodenému Petržalčanovi Máriovi Bošanskému, ktorý vymyslel, ako hru posunúť na novú úroveň, a rozbehol projekt. „Zdvihnem ten kameň, nehodím. Radšej tam niečo posadím.“ Koncept vymyslel, keď našiel prvý veselý kameň a vtedy si rozpomenul na detstvo.. „Ako malý som bol v pionierskom tábore a vedúci poskrývali hákové kríže do lesa, našou úlohou ich bolo nájsť čo najviac.

Bol to pre nás ako taký symbol boja proti fašizmu. Napadlo mi, že by sa veselé kamene mohli spojiť so zábavnou činnosťou, ktorá ľudí učí starať sa o prírodu,“ povedal milovník ekologického života, ktorý pravidelne organizuje so svojím združením akcie za účelom spoznávania okolia pre deti aj dospelých. Organizoval napríklad skupinové sadenie stromov v areáloch základných škôl v Petržalke a túto činnosť umne prepojil s trendovou hrou.

Spojil nerasty so stromami

Hľadanie kameňov sa v jeho ponímaní spojilo aj so sadením stromov. Ľudia kamene skrývajú na miesta, ktoré stoja za pozornosť, a deti s dospelými tak chodia po vopred vytypovaných stanovištiach, na ktorých môžu po ceste zbierať odpadky. „Prípadne by v cieli mohli zasadiť svoj malý stromček. Ten by ozdobili farebnými nálezmi a do budúcna by bolo ich úlohou sa o strom starať. Jediná stopka tomuto peknému a užitočnému nápadu je súčasná pandemická situácia,“ doplnil Mário.

Ako si vytvoriť vlastný kameň?

- Stačí nájsť kameň, ideálne okruhliak.

- Umyť, vysušiť a pomaľovať ľubovoľným obrázkom.

- Odporúčaná farba je akrylová alebo špeciálne fixky na kamene.

- Zozadu napísať PSČ, spomenúť stránku Veselé kamene na sociálnej sieti a pre originalitu môžete nechať aj vlastný malý odkaz.

- Na záver kamienok zalakovať, aby sa farba nezmyla.