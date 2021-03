Ľudia v prírode stále častejšie natrafia na maľované kamene, ochranári varujú: Z nevinnej zábavy hrozí nebezpečenstvo!

Sú milé a na prvý pohľad potešia. Maľované kamienky sú zábavou pre deti, ktoré sú zavreté počas lockdownu doma s rodičmi. Ochranári však varujú pred ich nebezpečenstvom.

Majú svoj význam, najmä v tomto ťažkom období. Do tvorenia veselých kamienkov sa zapájajú nielen deti, ktoré nemôžu chodiť do školy, ale aj dospelí, ktorí sa tým bavia. Cieľom je namaľovať kamene ako svoj osobný odkaz a umiestniť ho v nejakom priestore, ak iný človek nájde tento kamienok, odfotí, si ho, poteší sa a môže ho posunúť na iné miesto.

Ľudia, ktorí sa takýmto spôsobom bavia, si dokonca vytvorili skupinu na facebooku a tá má v súčasnosti vyše 33-tisíc členov. "Veselé kamene sú skupinou náhodných ľudí, ktorí našli maľovaný kamienok, kamienky maľujú, alebo sa im len páčia. Naším cieľom je nezištne maľovať kamene a skryť ich tak, aby vyvolali nečakané úsmevy a reťazové reakcie radosti. Vopred ďakujeme, že zverejňujete len pozitívne reakcie," píše sa v početnej skupine.

Ochranári však ich zábavu tak ružovo nevidia a hovoria o tom, že je rozdiel, či je takýto pomaľovaný kameň umiestnený v prírode alebo na ulici. "Nik z nás by však pri pobyte v prírode nemal zabúdať na ohľaduplnosť a rešpekt voči nej. To, čo je možno bežné na mestskej promenáde alebo v nákupnom centre, je v lone Prírody neakceptovateľné a voči nej bezohľadné," hovorí organizácia Záchrana chránených zvierat.

Ochranári popisujú, ako môžu byť tieto kamene nebezpečné pre prírodu: "Takže, na tie kamene sa odporúča použiť akrylové farby (akryl je syntetická látka na báze polyakrylovej živice, ktorá vzniká polymerizáciou kyseliny akrylovej), fixovať lepidlami a lakmi, prípadne prizdobiť rôznymi doplnkami, aby výsledok bol efektný. Takéto ´umelecké dielo´, de facto plastom potiahnutý kameň, sa potom vráti do prírody a o pár týždňov, mesiacov, rokov sa všetko to ´umenie´ nakoniec dostane do pôdy a vody. V našich príspevkoch sa snažíme zdôrazňovať premýšľanie o prírode v súvislostiach a nachádzanie miery vo veciach a činoch."

Hoci mnohí môžu vyjadrenie ochranárov pochopiť tak, že chcú skaziť zábavu deťom, nie je to tak. Organizácia upozorňuje na pestrosť samotnej prírody, ktorej nič nechýba. "Príroda je fakt dosť pestrá aj bez týchto ´veselých´ diel. Ľudstvo nie je jediným obyvateľom Zeme, nezabúdajme prosím na to a buďme ohľaduplní k prírode," uzavreli.