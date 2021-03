Boženík sa vracia do reprezentácie: V lete chcem byť útočník číslo 1!

Hoci drie ako kôň, zbiera len omrvinky! Po októbrovej zlomenine bočnej priehlavkovej kosti a trojmesačnom výpadku zvádza Róbert Boženík (21) ťažký boj s návratom do zostavy Feyenoordu Rotterdam. Za dva mesiace sa dostal na ihrisko len štyrikrát a odohral 45 minút. Hlad po futbale, trpezlivosť a viera v lepšie časy však mladému útočníkovi nechýbajú.

Momentálne je cesta do tímu trénera Dicka Advocaata zarúbaná. Slovenský reprezentant to berie ako výzvu nepoľavovať. „Moja zápasová minutáž nie je vysoká, tak sa snažím o to viac makať na tréningoch. Ostávam po nich ešte hodinku na ihrisku. Strieľam z každej pozície, pridávam k tomu behy. Aj v posilňovni bývam dlhšie ako ostatní. Musím len čakať na šancu a tvrdo pracovať. Nič iné mi neostáva,“ povedal Robo pre Nový Čas.

Veril, že po roku bude stabilnejším hráčom holandského klubu. V plánoch ho pribrzdilo zranenie, počas ktorého jeho konkurenti nespali. „Chopili sa príležitosti, kým ja musím všetko dobiehať.“ O hosťovaní nepremýšľa, ak by sa jeho vyťaženosť nezvýšila ani do konca sezóny. „V zime ma chcelo získať dosť klubov. Feyenoord to zamietol. Tréner Advocaat povedal, že mi nedovolí odísť. V lete ho vystrieda nový kouč. Verím, že sa všetko zmení a budem útočník číslo jeden.“

Boženík sa už teší na návrat do reprezentácie. V októbrovom dueli s Izraelom odkrivkal z ihriska a o mesiac postup na európsky šampionát sledoval len z obrazovky. „Už sa neviem dočkať nedele, kedy sa stretnem s chalanmi. Klub ma uvoľní na všetky tri zápasy. Ako hráči holandskej ligy máme od ministerstva výnimku, že po návrate nemusíme ísť do povinnej karantény. Stačí negatívny test. Tento týždeň ich mám za sebou už tri.“ V národnom tíme mu pribudol na hrot nový konkurent, o rok mladší David Strelec zo Slovana.

„Poznáme sa z dvadsaťjednotky. Talentovaný hráč. Dáva v lige o sebe vedieť gólmi a asistenciami. Hral som s ním pár zápasov. Dobre sme si na ihrisku rozumeli.“ Boženík očakáva, že v reprezentácii dostane väčší priestor ako v klube. „To, že nehrávam, nie je vinou nedostatku kvality, ale dlhším výpadkom. V kvalifikácii bude dôležitý štart. Čakajú nás húževnatí súperi. Ideálne by bolo začať ziskom deviatich bodov.“