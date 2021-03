Remeselník omylom poslal svojej zákazníčke hlasovku: Čo si o sebe vypočula, kráskou otriaslo

Daisy Mae Spain (27) z britského mesta Wirral si cez aplikáciu našla remeselníka a najala si ho na práce na streche.

Keď po fuške odchádzal, ešte svojej klientke zavolal. Nedopatrením však mladej žene nechal 7-minútovú hlasovú správu, v ktorej ju ohováral. Okrem iného skonštatoval, že ,,kedysi bola pekná, ale už nie je“ a nazval ju ,,lenivou špinďúrou“. Daisy komentáre šokovali.

,,Otvorila som mu v teplákoch a s drdolom na hlave, máme predsa lockdown, a na základe toho ma súdil. V hlasovke rozprával, že ma videl cez aplikáciu a že som bývala nádherná, ale už viac nie som. Bolo bolestivé to počuť a tiež naozaj zvláštne, pretože ten pán má okolo 60 rokov a myslela som si, že je milý,“ cituje klientku portál Metro.

Daisy okrem toho trpí diagnózou, ktorá sa prejavuje bolesťami pohybového aparátu. ,,Mám fibromyalgiu, takže moja pohyblivosť je obmedzená. Okrem toho každý trochu pribral sa posledné mesiace. Mám tiež autizmus a nerada sa socializujem. Zvyčajne nechávam manžela, aby otváral dvere. Tentokrát naozaj ľutujem, že som ich šla otvoriť ja,“ smúti Daisy.

Remeselníkovi to vytmavila v SMS správe. ,,Dúfam, že sa cítite ako idiot. Viete, aké neprofesionálne a protivné to bolo? Mám poruchu, kvôli ktorej ma bolí pohybovať sa a naberám hmotnosť, ale to nie je váš problém. Kto ste, aby ste súdili ľudí podľa vzhľadu? Len odporný starý chlap, čo nemá nič iné na práci. Už sa do nášho domu nevracajte,“ napísala Daisy mužovi.

Ten si sypal popol na hlavu. ,,Ani netušíte, ako ma to mrzí. Keby som vedel vrátiť čas, nespravil by som nič, čo by vás zranilo. Je mi zo seba zle a hanbím sa,“ kajal sa strechár. Žena priznáva, že jeho poznámky zrazili jej sebavedomie na dno. ,,Cítila som sa, akoby som sa musela celá zmeniť,“ krúti hlavou. Trvalo jej pár dní, kým sa otriasla. ,,Mám úžasného manžela, ktorý ma veľmi ľúbi. Ženy nemusia byť obdivované každým, potrebujeme prijať a milovať každú časť seba samej,“ konštatuje.