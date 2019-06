Šialený čin krásky: V noci sa vrhla na priateľove genitálie, teraz je za mrežami!

Katie Lee Pitchford (21) zaútočila na svojho partnera, s ktorým tvorila pár tri roky, počas toho, ako spal.

Kaderníčka z americkej Floridy a jej partner boli v ten deň začiatkom júna vonku piť, odkiaľ sa vrátili do spoločného bytu. Dvojica sa pohádala, pretože priateľ našiel správy, v ktorých si Katie dohadovala stretnutie so starým kamarátom. Po hádke šli do postele a keď priateľ zaspal, mladá žena ho schmatla za miešok. Muž povedal polícii, že ,,schmatla moje gule a tlačila ich tak silno, že krvácali.“

Následne ho mala začať biť hrebeňom, päsťami, škrabať ho na tvári a škrtiť tak silno, že nemohol dýchať. Mladík tvrdí, že jej útok neopätoval, len sa snažil jej údery odrážať. Vymanil sa a pred 4. hodinou v noci zavolal na políciu. Muži zákona Katie zadržali a teraz má poriadny problém. Kaderníčka totiž bola v podmienke - v novembri 2017 mala potýčku s policajtom a ešte mesiac predtým bola zadržaná kvôli krádeži motorového vozidla.

Katie tak ostáva vo väzbe a čaká ju súd. Priznala, že sa s priateľom pohádali, ale tvrdí, že k fyzickému násiliu nedošlo. Ešte v policajnom aute s putami na rukách prosila mužov zákona, či môže hovoriť so svojím priateľom, lebo sa mu chce ospravedlniť. Lenže ako píše Florida Today, súd kaderníčke kontakt s partnerom zakázal a do spoločného bytu sa môže vrátiť len po svoje veci, aj to v sprievode polície.