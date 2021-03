Princ William má veľké obavy: Dostanú sa na povrch ďalšie chúlostivé informácie?

Čo sa verejnosť ešte dozvie? Gayle King, kamarátka Meghan Markle, nedávno otvorene rozprávala o súkromnom rozhovore medzi princom Williamom, Harrym a ich otcom Charlesom. Vojvoda z Cambridge sa obáva ďalšieho úniku informácii.

Ako píše Daily Mail, blízka kamarátka vojvodkyne zo Sussexu informovala prostredníctvom americkej televízie o súkromných rozhovoroch medzi bratmi Harrym a Williamom a ich otcom princom Charlesom. Dialóg prebiehal kvôli nedávnemu rozhovoru s Oprah Winfrey, v ktorom si manželia Harry a Meghan rozhodne nedali servítku pred ústa. Hoci obaja tvrdili, že to bude ich "posledné slovo" ohľadom odchodu z kráľovskej rodiny, neskôr ich čakal nepríjemný telefonát.

Buckinghamský palác sa k celej situácii odmieta vyjadriť. Blízke zdroje však uviedli, že členovia kráľovskej rodiny sa obávajú prístupu vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu. Nazdávajú sa, že v tejto "telenovele" budú naďalej pokračovať. Zdroje dodávajú, že na oboch stranách chýba dôvera: "William sa teraz obáva, že všetko, čo povie svojmu bratovi, bude zverejnené v americkej televízii."

Podľa zdroja kráľovská rodina vytýka Harrymu a Meghan ďalšiu vec: "Zdá sa, že Sussexovci chcú naďalej živiť tento príbeh v čase, kedy sa členovia kráľovskej rodiny snažia chrániť princa Filipa pred titulkami." Podľa informácii ale mal byť princ Harry po škandalóznom rozhovore v kontakte s panovníčkou Alžbetou II., pričom mali preberať zdravotný stav princa Filipa.

Gayle tiež prezradila, že rozhovor s populárnou dvojicou bol nahraný ešte predtým, ako bol princ Filip prevezený do nemocnice. Ak by manžel kráľovnej Alžbety II. náhle zomrel, otvorená spoveď Harryho a Meghan by bola odvysielaná neskôr.

V škandalóznom rozhovore, ktorý by sa dal prirovnať priam k bombe, Meghan otvorene hovorila o všetkých svojich trápeniach počas pôsobenia v kráľovskej rodine. Vojvodkyňu veľmi zarazilo, keď sa ešte pred narodením jej syna Archieho riešilo, ako veľmi bude tmavá farba jeho pleti. Okrem toho ani nepociťovala dostatočnú podporu zo strany paláca. Ani Harry si nedal servítku pred ústa a otvorene priznal zlé vzťahy so svojím otcom Charlesom. Ten dokonca odmietol prijať jeho telefonáty.

Kráľovná však uviedla, že všetky nezrovnalosti bude riešiť rodina v súkromí. Už predtým ale vyšli na povrch podozrenia, že Harry ranil svojimi slovami vlastného brata a otca. Gayle napokon túto informáciu potvrdila a známa trojica mužov mala nepríjemnú výmenu názorov: "Bolo mi povedané, že tieto rozhovory neboli produktívne. Ale sú radi, že aspoň začali diskutovať."