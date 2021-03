Pravda o svadbe Harryho a Meghan odhalená: Vikár prezradil, ako to bolo naozaj

Ako to teda bolo? Harry (36) a Meghan (39) povedali v rozhovore s Oprah Winfrey, že sa zobrali ešte tri dni pred oficiálnym ceremoniálom. Na povrch vyšli zarážajúce zistenia.

Ako píše The Sun, vikár po telefonickom rozhovore s arcibiskupom priznal, že žiadna tajná svadba Harryho a Meghan sa nestala. Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu pritom uviedli, že sa zobrali v ich záhrade tri dni pred veľkolepým obradom. "Viete, tri dni pred našou svadbou sme sa vzali. Nikto o tom nevie," priznala Meghan. Harry dodal, že tam vtedy boli iba oni dvaja a arcibiskup z Canterbury Justin Welby. K skromnému obradu malo dôjsť v záhrade Kensingtonského paláca.

Vikárovi Rev Markovi Edwardsovi sa ale toto tvrdenia nepozdávalo a potreboval si to overiť. V telefonickom rozhovore mu zamestnanec Lambethského paláca uviedol nasledovné: "Justin nerobí súkromné svadby, Meghan je Američanka, nechápe to." Ako to teda v skutočnosti bolo? "Justin mal súkromný rozhovor s párom v záhrade o svadbe, ale môžem vás ubezpečiť, že žiadna svadba sa neuskutočnila, kým sa nekonalo televízne národné podujatie," informoval vikár Edwards.

Anglikánska cirkev má zároveň ohľadom svadby striktné pravidlá. Musia byť prítomní dvaja svedkovia a je nutné, aby mala verejnosť k obradu prístup, nakoľko sa vďaka tomu vyslovujú námietky. Odborníci rovnako tvrdia, že nech sa vykonal akýkoľvek obrad, nemusí byť právne záväzný. Svadby sa zároveň musia uskutočniť v mieste bohoslužby a nie vonku.

Edwardsovi sa preto nepozdávalo tvrdenie Meghan a navyše tým vyvolala nepokoj medzi cirkvou a verejnosťou. Ľudia sa totiž často pýtali vikára, či by mohli mať súkromný sobáš aj počas lockdownu. Avšak čosi také nie je legálne z hľadiska kánonického práva. Arcibiskup z Catenbury sa odmietol vyjadriť k celej záležitosti.