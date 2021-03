Najkrajšie študentské chvíle sa počas pandémie zmenili na horor, prosba maturanta na ministra školstva: Už nevládzeme!

Skúšky dospelosti sa obávajú maturanti na celom Slovensku a bolo to tak od nepamäti. Posledný ročník na strednej škole bol však vždy rokom utužovania vzťahov a tých najkrajších chvíľ. Koronavírus všetko zmenil.

Počas pandémie nastala pre študentov úplne nová situácia. Vzájomná podpora spolužiakov pri učení sa na najťažšiu skúšku, sa presunula do virtuálneho prostredia, vzťahy sa nemajú ako utužovať. Študenti sú osamelí.

Napriek tomu, že prezenčná výučba bola pre študentov posledných ročníkov stredných škol povolená, nie všetci majú tú možnosť. Do rizikového prostredia sa mnoho žiakov nechcelo vrátiť kvôli tomu, aby neohrozili samých seba, či svojich blízkych. Maturita im však odpustená nebude.

Matúš je slovenský maturant, ktorý by si za iných okolností posledný rok na strednej škole vychutnával. Bohužiaľ zmenilo sa to uňho na niečo, čo si nepredstavoval ani v nočnej more. Ministrovi školstva preto adresoval list, v ktorom ho prosí o zrušenie maturít.

Študent v liste spomína, akí sú všetci frustrovaní a že sa už nevládzu v tejto neľahkej situácii pohybovať. "Vy ste síce začali prezenčnú výučbu,ale nerozmýšľali ste nad tou druhou stranou. Nad tou stranou, čo bývajú so starými rodičmi, čo majú rizikových odičov, čo sú sami rizikoví. My sa totižto bojíme a nemôžeme sa vystavovať takému riziku, aké je v školách. My, čo sme naďalej na ´dištančnej výučbe´ nemáme žiadne online hodiny, nedostávame žiadne materiály. Sme označení PN, takže máme samoštúdium," približuje maturant Matúš.