Bude trvať na svojej demisii aj po prípadnom odchode Matoviča? Sulík to povedal otvorene

Prehovoril, ako to naozaj cíti. Braňo Závodský vo svojej relácii v rádiu Expres zavolal šéfovi SaS Richardovi Sulíkovi len deň po tom, čo liberál ohlásil, že budúci týždeň prezidentke odovzdá svoju demisiu. Je jeho rozhodnutie nemenné?

Sulík spustil ďalšiu kritiku: Aj toto je dôvod, prečo nechce byť ďalej vo vláde

"Určite už nebudem ďalej ministrovať pod Igorom Matovičom, pretože sa ukázalo, že to jednoducho nefunguje. Igor Matovič nie je spôsobilý viesť vládu," odpovedal na otázku, či jeho rozhodnutie podať demisiu je nemenné, aj keby premiér odstúpil. Trvá tiež na tom, že postaviť vládu na tom, či Matovič alebo SaS, bolo správne.

Na otázku, či podľa neho Matovič podá demisiu, uviedol: "Neviem povedať, je to jeho rozhodnutie. Ako sa rozhodne, tak bude," povedal svoj názor s tým, že on sa rozhodol, aj keď to bolo ťažké rozhodnutie. Rozhodujúcim momentom pre Sulíka bolo, že premiér podľa neho ničí krajinu, nie je spôsobilý ju viesť. "Keď to jednoducho nejde, tak to nejde," zopakoval. "Keď niekto vyhral voľby, neznamená to, že môže všetko," povedal na margo argumentov, že Matovič ovládol posledné parlamentné voľby. Ako jeden z príkladov uviedol nákup Sputnika "poza chrbát". O tom, čo sa teraz deje v klube OĽaNO, nič nevie.

Rekonštrukciu vlády s účasťou SaS však stále vidí pozitívne. Závisí od vyjadrenia Sme rodina aj ostatných koaličných partnerov. Na čele vlády si vie predstaviť súčasného ministra financií Eduarda Hegera. Nemá ani problém s tým, že by Matovič po odchode z premiérskej stoličky zostal najsilnejším mužom OĽaNO a hrozili by konflikty na úrovni klubov. "Nie, nie, určite nie," odpovedal Sulík na otázku, či teda nemá problém byť v koalícii s OĽaNO. Šéf SaS pripomenul, že do budúcej stredy trvá výzva jeho klubu na Igora Matoviča a rovnako trvá na tom, že nechce predčasné voľby. "My chceme novú vládu na pôdoryse súčasnej vlády."