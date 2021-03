Čelná zrážka pri Čadci: Ľadový trest pre nezodpovedných vodičov

Doplatili na sneh! Marcová biela nádielka a mráz prekvapili vodičov na ceste v obci Čierne (okr. Čadca).

Na rozjazdenom snehu v dôsledku neprispôsobenia podmienkam na vozovke sa čelne zrazili dve vozidlá. Spôsobená škoda môže oboch šoférov poriadne mrzieť, pretože tak dodávka, ako aj osobné auto mali zdemolovanú oblasť motora a obom vystrelili airbagy.

„V uvedenom úseku bol neprejazdný jeden jazdný pruh,“ uviedla polícia na sociálnej sieti s tým, že kolíziu riešia, no viac informácií zatiaľ k zrážke neposkytli. Ide o úsek, kde pravidelne dochádza k rizikovým situáciám. Cestári síce povrch vozovky sprejazdnili, no protiidúce auto dostalo šmyk a narazilo do druhého.