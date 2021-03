Dvakrát zaočkovaná Laiferová smerovala do Rakúska, hranice však neprešla: Cítim sa ponížená!

Speváčka známa z niekdajšej mega úspešnej relácie Repete Marcela Laiferová (75) nestráca sebe vlastný optimizmus ani v týchto ťažkých časoch.

Napriek tomu sa jej stala udalosť, ktorá výrazne zmenila jej pohľad na vec. Umelkyňa, ktorá vyštudovala Lekársku fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave, je už zaočkovaná oboma dávkami vakcíny proti koronavírusu, čím si chcela „kúpiť“ vstupenku do Rakúska, kde žije jej partner. Na hranici sa však otočila!

Blondínka kvôli korone nevidela svojho priateľa viac ako päť mesiacov. Na hraniciach ju však čakalo nemilé prekvapenie. „Išla som sa tam policajtov spýtať, že či teda môžem ísť. Som dvakrát zaočkovaná, pre istotu som si nechala urobiť aj PCR test. Povedali mi, že ak by som vrátila z Rakúska, museli by ma aj tak poslať do karantény,“ rozhorčila sa repeťáčka, ktorá bola v tom, že po zaočkovaní pre ňu karanténa neplatí. To bol však omyl.

„Toto som vôbec nepochopila, lebo veď keď som zaočkovaná, to znamená, že mi to je na figu?! Som z toho smutná, cítim sa byť ponížená a neistá v tejto krajine,“ zdôverila sa speváčka pre Nový Čas. Nateraz sa rozhodla zostať na Slovensku a stretnutie s jej partnerom je tak zatiaľ v nedohľadne.