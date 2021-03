Sme rodina musí nájsť náhradu za Krajniaka: Kto bude šéfovať rezortu práce?! Veľavravné slová politológa

Uprostred koaličnej a pandemickej krízy pri­šlo Slovensko už o druhého člena vlády. Minister práce Milan Krajniak (48) v stredu oficiálne odovzdal svoju demisiu do rúk prezidentky Zuzany Čaputovej (47).

Tá dočasne poverila riadením rezortu ministra dopravy Andreja Doležala (39). Po dlhšom čase sa ukázal aj premiér Igor Matovič (47), ktorý vystúpil po jeho boku a označil ho za jedno z najpríjemnejších prekvapení vlády. Hnutie Sme rodina bude mať podľa jeho slov čo robiť, aby ho nahradilo rovnako schopným človekom. Nový Čas zisťoval, aké mená sú v hre.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Krajniak svoj koniec vo funkcii oznámil v pondelok, čím doslova šokoval všetkých koaličných partnerov. Jeho ani nikoho meno zo strany Sme rodina sa totiž počas vládnej krízy nespomínalo a nikto netrval na tom, aby sa vzdal ministerského kresla. „Svoju demisiu vnímam ako krok k čo najskoršiemu ukončeniu koaličnej krízy,“ odôvodnil Krajniak, ktorý šéfoval rezortu práce takmer rok. Išlo vraj o politické gesto, ktoré by mala urobiť každá koaličná strana. Jeho stranícky šéf Boris Kollár dodal, že cirkus, bohužiaľ, pokračuje a každý ukazuje na niekoho, aby odstúpil, no jeho hnutie nemá ani naďalej žiadne personálne požiadavky.

Exminister odovzdal svoju demisiu Čaputovej v stredu popoludní. Uviedol, že podstúpil politickú obetu, aby mohla vláda pokračovať. „Politika je o činoch a ja som sa rozhodol tento čin urobiť napriek tomu, že to od nás nikto od koaličných partnerov nepožadoval, pretože si myslím, že je to jasné politické gesto od hnutia Sme rodina,“ konštatoval Krajniak, ktorý sa vracia do parlamentu do poslaneckého kresla.

Prezidentka mu poďakovala za vykonanú prácu a najmä za to, čo urobil pre udržanie pracovných miest. „Hoci sú mi nie celkom zrejmé dôvody vášho kroku, vaše rozhodnutie rešpektujem,“ povedala hlava štátu, ktorá dočasne poverila vedením ministerstva práce Doležala, ktorý šéfuje rezortu dopravy.

Matovič predstúpil pred médiá

Na odovzdávaní demisie sa zúčastnil aj premiér Igor Matovič, ktorý už vyše týždňa na počudovanie verejnosti nenapísal status na facebooku a ani nekomunikoval s médiami. To všetko uprostred vrcholiacej koaličnej krízy, keď Richard Sulík aj Veronika Remišová žiadajú jeho odchod z vlády.

„Či tu ja budem, alebo nebudem, pevne verím, že nasledujúce obdobie je len prestávka a do exekutívy sa vrátiš. Mrzí ma, že odchádza jeden z najlepších ministrov našej vlády,“ povedal Matovič na adresu exministra Krajniaka. Premiér sa doposiaľ nevyjadril, či odíde z premiérskej funkcie. Avšak keď tak neurobí, budúci týždeň ministri z SaS odídu z vlády a podobný postup avizuje aj Remišová.

Otázne je, kto nahradí Krajniaka vo funkcii. Boris Kollár zatiaľ konkrétne meno neoznámil. Špekuluje sa však, že by to mohol byť jeden z poslancov hnutia Sme rodina, konkrétne Petra Krištúfková, Adriana Pčolinská alebo jej švagor Peter Pčolinský. „Nebudem náhrada za pána Krajniaka. Nikto mi to neponúkol a ani by som to neprijala,“ povedala Novému Času poslankyňa. Pčolinský nás zasa odbil slovami: „Nie, nezmysel.“ Krištúfková na našu otázku nereagovala. Vylúčené nie je ani to, že sa novým ministrom práce stane súčasný štátny tajomník rezortu Boris Ažaltovič.