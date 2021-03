Nemecký minister zdravotníctva pod paľbou kritiky: Opozícia ho má v zuboch kvôli stopke pre AstraZenecu

Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn čelí po pozastavení očkovania proti koronavírusu vakcínou od firmy AstraZeneca kritike zo strany viacerých predstaviteľov opozičných strán.

Dôvodom je ich nespokojnosť so zvládaním pandémie COVID-19, uviedli v stredu nemecké médiá.

Šéfka poslaneckého klubu zelených v Spolkovom sneme Katrin Göringová-Eckardtová vyčíta Spahnovi, že nekoordinovaným a zle komunikovaným pozastavením očkovania vakcínou od spoločnosti AstraZeneca ešte viac podkopal "dôveru v očkovaciu politiku", píše magazín Der Spiegel.

Podpredseda Slobodnej demokratickej strany (FDP) Wolfgang Kubicki vyzval kancelárku Angelu Merkelovú, aby Spahna odvolala. "Do (parlamentných) volieb zostáva síce len niekoľko mesiacov, no výmena Spahna ako ministra zdravotníctva by pomohla obnoviť dôveru obyvateľstva v štát," povedal Kubicki pre denníky mediálnej skupiny Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Kubicki kritizuje Spahna za to, že Nemecko nezabezpečilo včasné očkovanie ľudí žijúcich v domovoch sociálnej starostlivosti. Taktiež podľa neho neskoro začal presadzovať používanie rúšok a respirátorov a zlyhal i pri stratégii testovania a očkovania.

Kancelárka by mala podľa Kubického odvolať i ministra hospodárstva Petra Altmaiera. Ten podľa neho nedokázal včas presadiť prisľúbenú pomoc pre živnostníkov.

Predseda Medzidisciplinárneho združenia pre intenzívnu a pohotovostnú medicínu (DIVI) Uwe Janssens v stredu na stanici Deutschlandfunk obhajoval ministrovo rozhodnutie preventívne pozastaviť očkovanie AstraZenecou. Zdôvodnil to tým, že tento krok odporučili experti z Inštitútu Paula Ehrlicha.

Do utorňajšieho večera sa v Nemecku vyskytlo osem prípadov trombózy u zaočkovaných ľudí, pričom viacerí z nich na následky krvných zrazenín v mozgových cievach zomreli.

V Nemecku pribudlo za ostatných 24 hodín 13.435 nových prípadov nákazy. Je to o 4289 viac ako pred týždňom. Zároveň sa o 249 zvýšil počet súvisiacich úmrtí, uviedol v stredu ráno Inštitút Roberta Kocha (RKI).

Sedemdňová incidencia, teda počet nakazených na 100.000 obyvateľov za týždeň, sa znova zvýšil a dosiahol úroveň 86,2. Pritom ešte pred týždňom mal tento ukazovateľ hodnotu 65,4.

Od začiatku pandémie eviduje RKI v Nemecku viac ako 2,94 milióna pozitívne testovaných osôb a 73.905 úmrtí.