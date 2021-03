Náš najrýchlejší Slovák Ján Volko sa teší z ďalšieho obrovského úspechu. Z ME v Toruni si priniesol bronzovú medailu a s týmto vzácnym úlovkom sa prišiel pochváliť aj Valábikovi a Gáboríkovi do ich šou Boris a Brambor. Reč padla aj na sťažené podmienky, v ktorých Volko počas minulého roku trénoval a ktoré Boris Valábik pomenoval viac než vtipne. Zabavte sa nielen na našej ukážke, no aj na obľúbenej šou Boris a Brambor v piatok o 22.20 na Jednotke.