Bude robiť problémy? Sulík zahlasuje za predĺženie núdzového stavu len pod jednou podmienkou

Ministri za SaS zahlasujú za predĺženie núdzového stavu, ak budú počuť na rokovaní kabinetu dostatočné argumenty pre toto opatrenie. Pred rokovaním vlády to uviedol šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík.

Zároveň vysvetlil, že práve nedostatočne zdôvodnené pokračovania núdzového stavu na utorkovej (16. 3.) pandemickej komisii malo byť dôvodom, prečo sa pri hlasovaní zástupcovia SaS zdržali.

"Predpokladám, že sa o tom budeme na vláde baviť, ak budú dôvody dostatočne jasné, viem si predstaviť, že za predĺženie núdzového stavu zahlasujeme," uviedol šéf liberálov.

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) podporí v stredu na vláde predĺženie núdzového stavu o ďalších 40 dní. Povedal to pred rokovaním vládneho kabinetu. "Treba zvážiť, že do 20 dní to musí potvrdiť parlament, ale ja budem hlasovať áno na základe pandemickej komisie," hovorí Doležal. Potvrdil tiež, že ministerstvo dopravy je súčasťou pracovnej skupiny, ktorá pripravuje povinnú štátnu karanténu. Spolupracuje na nej s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽANO). Doležal verí, že viac informácií o nej prinesie po rokovaní.

Núdzový stav sa má skončiť v piatok 19. februára. Vláda môže opakovane predlžovať núdzový stav najviac o 40 dní. Schváliť to však musí takisto parlament, najneskôr do 20 dní odo dňa účinnosti jeho predĺženia. Má to byť "ústavná poistka" v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike.