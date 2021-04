Gymnázium v Novom Meste nad Váhom odkrylo nečakané poklady: Aha, čo našli za komínom

Prekvapenie na nečakanom mieste. Už takmer 100 rokov z budovy gymnázia v Novom Meste nad Váhom vychádzajú úspešní študenti. Mnohí z nich sa zapísali nielen do dejín školy či mesta, ale aj Slovenska a prerazili vo svete.

Budova, ktorá prežila rôzne obdobia, len nedávno odhalila vzácne tajomstvo - za komínom ukryté nenápadné kúsky papiera, z ktorých sa vykľuli dobové písomky.

Budova Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Novom Meste nad Váhom sa začala budovať v roku 1922 a dokončená bola v roku 1924. Takmer storočná budova nielenže dýcha spomienkami a históriou, ukrýva aj veľké tajomstvo. „Pri výstavbe uschovali niekde do základov časovú schránku s kladivom a kelňou. Neviem kde, robí sa rekonštrukcia schodov, uvidíme, či sa aj tam niečo zaujímavé nepodarí nájsť,“ prezradil s úsmevom riaditeľ Ján Pavlíček.

Jeden prekvapivý nález však už majú na konte. „Podarilo sa nájsť najstaršie dochované písomky. Sú z nemeckého jazyka. Tieto písomné práce boli z 27. marca 1924, bolo to ešte v roku, keď budova bola pred dokončením,“ uviedol s nadšením. Dodal, že v tej dobe sa v budove síce ešte neučilo, ale učilo sa v starej budove gymnázia.

Kto tu dral lavice

„Podľa všetkého učiteľ, ktorý tieto písomky opravoval, si ich preniesol už do priestorov novej školy a tam som ich našiel za komínom len tak pohodené,“ doplnil Pavlíček s tým, že zatiaľ sú uschované, no premýšľajú, čo s nimi ďalej. „Je to zaujímavý námet, vypátrať potomkov ľudí, ktorí tieto písomky napísali. Možno by sme dokázali dopátrať sa a niečo viac sa dozvedieť o týchto ľuďoch,“ vraví s nádejou.

Hoci majú písomky takmer sto rokov, zvládli by ich aj dnešní študenti. K výučbe nemeckého jazyka sa opäť vrátili. „V okolí Nového Mesta je dopyt po nemecky hovoriacich ľuďoch,“ vysvetľuje. Okrem vzácnych písomiek sa za komínom ukrýval aj ďalší artefakt z minulosti - kalamár, s ktorým sa písalo do maturitnej knihy.

„Je vidieť červeným atramentom výslednú známku,“ s nadšením opísal riaditeľ školy, ktorou prešlo množstvo známych tvárí. „Herečka Marta Sládečková, Jarmila Hargašová či zo súčasnosti známa Ema Drobná,“ uzavrel Pavlíček.