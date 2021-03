Prevratný nápad košických gymnazistov: Aha, čo dokážu vyrobiť z odpadu z tlačiarní

Gymnazisti z východu sa vďaka ich dôvtipu a šikovnosti opäť vyznamenali v oblasti ekológie a inovácií.

Pred dvomi rokmi študentská firma z Gymnázia Poštová v Košiciach vynašla tuhý čistič TUČI, ktorý je pre prírodu úplne nezávadný. Ich o rok mladší kolegovia teraz vynašli ekologické fixky na biele tabule.

Gymnazista Jakub Mičko (18) spolu so spolužiakmi z 3. ročníka založil študentskú firmu Scribo. Poukázať chcú na potrebu využívania recyklovaných materiálov. Aj samotným názvom študentskej firmy chcú poukázať na dôležitosť ochrany prírody.

„Názov Scribo je odvodený z latinčiny a v preklade znamená ‚ja píšem‘, aby sme sa zamysleli čím píšeme a aký to ma dopad na okolie,” prezradil. Nápad novinky vnikol v hlave členky ich tímu, keď jej popri učení doma vyschli všetky fixky a potrebovala niečo, čo vysychať nebude. Podľa Jakuba sa ešte v októbri pustili do výskumu a výroby zmazávateľných popisovačov na biele tabule alebo tzv. flipcharty. Pomocou nich sa snažia nahradiť klasické fix­ky, nešetrné voči prírode.

Ľahko zotierateľné

„Naše markre sú vyrábané z odpadu voskových tlačiarní, ktorý bol doteraz vyhadzovaný. Voskové tlačiarne sú technológie rýchleho tlačenia pomocou voskových tyčiniek využívané najmä na úradoch, ale produkujú voskový, no inak neškodný odpad, ktorý my zbierame a ďalej využívame. Na zaistenie najlepších písacích vlastností do vosku pridávame farbivo, škrob a olej,” prezradil Jakub s tým, že tieto ekologické markre sa pri písaní celé spotrebujú.

„Navyše nie sú založené na alkoholovej báze a preto nevysychajú a nezapáchajú. Pri používaní na biele tabule sú zotierateľné aj bez použitia alkoholového prípravku a na zabezpečenie najlepšieho dojmu pri mazaní balenie obsahuje aj ručne vyrábanú utierku,” doplnil. Študenti v týchto časoch spoločne komunikujú hlavne cez video hovory a výroba prebieha doma či v školskom laboratóriu za prísnych protipandemických opatrení.

Za 8 hodín vyrobia ako 4-členný tím 30 až 40 balení. Každé z nich obsahuje 6 prepisovačov aj s utierkou. „Predaj sme spustili začiatkom februára a už sme vyrobili okolo 150 balení, z čoho väčšina sa už predala,“ dodáva. Ako prezradil Jakub, už v máji ich čaká celoslovenské kolo na Veľtrhu podnikateľských talentov a možnosť prebojovať sa na medzinárodnej súťaži.





1. Odpad z tlačiarní najprv odvážia.

1. Odpad z tlačiarní najprv odvážia.

2. Vosk ohrievaním roztopia.

3. Po pridaní všetkých ingrediencií hmotu vylejú do foriem.

4. Finálny produkt nakoniec obalia do papierika.