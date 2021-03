Matej Tóth sa rozlúči s Dudinskou päťdesiatkou: Chcem si schuti zasúťažiť

Úradujúci olympijský šampión v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro 2016 Matej Tóth (38) naposledy v kariére absolvuje preteky Dudinská päťdesiatka.

V sobotu 20. marca sa však na štart obľúbeného podujatia predstaví v súťaži na 20 km. Pred 38-ročného rodáka z Nitry to bude prvá dvadsiatka po takmer štyroch rokoch, predtým naposledy ju absolvoval v apríli 2017.

"Teším sa, že mi do zbierky pribudne ešte jeden ročník. Nemám nijaké konkrétne ciele, nejdem naháňať žiadne veľké výkony. Chcem len zužitkovať kvalitnú zimnú prípravu a schuti si zasúťažiť. Príprava na sezónu mi vyšla tak, že som pripravený na dobrý výkon. O výkone nemám predstavu, no rád by som zašliapal lepší čas ako 1:24:38 naposledy v Borskom Mikuláši. Tajne poškuľujem aj po méte 1:23 h a zo všetkého, čo bude ešte kvalitnejšie, sa budem veľmi tešiť. Neviem odhadnúť, ako zareaguje moje telo na rýchle tempo,“ povedal Matej Tóth podľa oficiálneho webu SAZ. Jeho súpermi na podujatí budú Ľubomír Kubiš, Daniel Kováč, Domik Černý, Patrik Nemčok, Milan Poláček či Miroslav Úradník.

Na jubilejný 40. ročník Dudinskej päťdesiatky sa prihlásilo 155 pretekárov z 35 krajín.