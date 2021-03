Fico sa pustil do prezidentky Čaputovej: Drsné slová o jej prejave o vládnej kríze

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa nechala zatiahnuť do nekončiacich vládnych konfliktov.

Na sociálnej sieti to v reakcii na vystúpenie hlavy štátu po utorkovom stretnutí s predsedom vlády SR Igorom Matovičom (OĽANO) a predstaviteľmi SaS uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico. "Namiesto toho, aby verejne pred celým Slovenskom vyzvala Matoviča na odchod z funkcie premiéra, len ho požiadala, aby vládnu krízu riešil," okomentoval prezidentkin prejav Fico, ktorý si myslí, že Čaputová potvrdila, "že Matovičova vláda, ktorá sa už vládou nazvať nedá, je pre ňu vždy vítanejšia, ako akákoľvek iná alternatíva, ktorá by mohla po predčasných parlamentných voľbách prichádzať do úvahy". Fico v tejto súvislosti vyslovil obavy z prezidentkinho postoja voči snahám o čo najskoršie vyhlásenie referenda o predčasných voľbách".

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyzvala premiéra Igora Matoviča, aby čo najskôr ukončil koaličnú a vládnu krízu. Vyhlásila to po utorkovom stretnutí s predsedom vlády a zástupcami strany SaS s tým, že Slovensko potrebuje plne funkčný a výkonný vládny kabinet. "Treba ukončiť agóniu a konať. Je najvyšší čas," uviedla. Prezidentka upozornila, že vládna kríza sa deje počas pandémie nového koronavírusu, v rámci ktorej ľudia čelia úmrtiam, ekonomickým dosahom i nárastom chudoby.