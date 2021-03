Švajčiari stále živia nádej na zjazd: Kedy sa konečne rozhodne?

Tréning zjazdu od 10.00 h a preteky potom od 13.30 h. Taký je stredajší "posunutý" program Slovenky Petry Vlhovej v rámci finále Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní vo švajčiarskom Lenzerheide.

Muži začnú trénovať už o 9.00 h a súťažiť budú od 12.00 h. To všetko za predpokladu, že to umožní počasie. Definitívu by mali organizátori prezradiť v stredu najneskôr o 7.00 h ráno. Informuje o tom web švajčiarskej televízie SRF.

V Lenzerheide zatiaľ pre nepriazeň počasia a množstvo neupraveného nového snehu nemohli absolvovať muži a ženy ani jeden z dvoch naplánovaných tréningov. Pritom práve odjazdenie aspoň jedného tréningu je podmienka na uskutočnenie pretekov v zjazde. Spomedzi 24 účastníčok finále SP v zjazde bude mať Petra Vlhová v tréningu číslo 20.

Ak sa niektorá zo štyroch disciplín počas finálového týždňa Svetového pohára nebude môcť uskutočniť v stanovenom termíne, neuskutoční sa vôbec. Ak by sa toto pravidlo Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) malo aplikovať na zjazdy v Lenzerheide, bola by to výhoda pre Petru Vlhovú v boji o veľký glóbus pred Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou. Dvojnásobná majsterka sveta z nedávneho šampionátu v Cortine d'Ampezzo sa spolieha najmä na svoje zjazdárske schopnosti v oboch rýchlostných disciplínach, zatiaľ čo ambiciózna Slovenka verí najmä vo výrazný bodový zisk vo víkendovom slalome a obrovskom slalome. "V prípade, ak sa finálové preteky Svetového pohára z nejakého dôvodu zrušia, nemôžu sa prekladať ani vymieňať disciplíny," potvrdila koordinátorka FIS pre médiá Giulia Candiagová pre RTVS.

Pred záverečnými štyrmi pretekmi sezóny SP 2020/2021 Vlhová vedie s náskokom 96 bodov pred Gutovou-Behramiovou. Veľký glóbus môže teoreticky získať aj ďalšia Švajčiarka Michelle Gisinová, jej šance sú však už len v teoretickej rovine. Za Vlhovou aktuálne zaostáva o 327 bodov. Vlhová bude vo Švajčiarsku útočiť aj na obhajobu malého glóbusu v slalome, kde budú jej vyzývateľkami Rakúšanka Katharina Liensbergerová a Američanka Mikaela Shiffrinová.