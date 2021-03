Začiatok konca troch velikánov tenisu? Rus dosiahol to, čo sa nikomu nepodarilo už pätnásť rokov

Vo svetovom mužskom tenise predsa len svitá na nové časy.

Rus Daniil Medvedev po triumfe na turnaji ATP 250 v Marseille vystriedal Španiela Rafaela Nadala na druhej priečke singlového rebríčka ATP. Iný tenista ako Roger Federer, Novak Djokovič, Rafael Nadal alebo Andy Murray sa tesne pod vrcholom objavil prvýkrát od roku 2005.

Medvedev sa dostal pred Nadala o 270 bodov, na čele zostal s vyše dvojtisícovým náskokom Djokovič. Medvedev aj v Marseille potvrdil skvelú fazónu z posledného polroka. Na sklonku minulej sezóny ovládol prestížne podujatia ATP Masters 1000 v Paríži a tiež majstrovský ATP Nitto Finals v Londýne. Po Novom roku k tomu pridal triumfy na tímovom podujatí ATP Cup v Melbourne a aktuálne v Marseille. Na Australian Open nestačil až vo finále na Djokoviča. Až dovtedy natiahol sériu víťazných zápasov na dvadsať, z toho 12 nad hráčmi z najlepšej svetovej desiatky. Celková má 25-ročný rodák z Moskvy na konte už desať titulov vo dvojhre, nazbieral ich za tri roky.

"Už pred finále v Marseille som vedel, že budem svetová dvojka, Vždy je však lepšie potvrdiť posun na rebríčku aj turnajovým triumfom. Som šťastný, že sa mi tak darí, ale nesmiem poľaviť. Desať víťazných turnajov je skvelých. Sníval som o tom ako dieťa. Je to už dvojciferné číslo, ale ďalšie pribúdať nebudú, pokiaľ nebudem pokračovať v tvrdej práci," skonštatoval Daniil Medvedev aj na webe ATP Tour.

Poslednou svetovou dvojkou pred Medvedevom mimo "veľkej štvorky" svetového tenisu bol v júli 2005 Austrálčan Lleyton Hewitt. Medzitým boli, resp. sú vo svetovej špičke takí hráči ako Stan Wawrinka, Juan Martín Del Potro, David Ferrer, Alexander Zverev či Dominic Thiem, ale ani jeden to nedotiahol v rebríčku vyššie ako na tretie miesto. Podarilo sa to až teraz Medvedevovi. Pred ním naposledy bol iný Rus podobne vysoko v renkingu v roku 2008 Nikolaj Davydenko, ale na treťom mieste. "Jeho hra je spoľahlivá, bez vážnejších výkyvov. A na kurte veľa premýšľa. Počul som, ako ho Jim Courier nazval šachovým majstrom v tenise. Je to pravda, takticky zvláda hru veľmi dobre. Vie, kam sa má posúvať podľa vývoja zápasu," pochválil Medvedeva svetový hráč číslo 1 Djokovič.

V podobnom obdivnom tóne sa vyjadril o Medvedevovi aj jeho krajan Andrej Rubľov, aktuálna svetová osmička. "Výborne číta hru a je ohromujúce ako trpezlivo si počína v dlhých výmenách. Vyžíva sa v drobných detailoch, doťahuje do konca to, čo iní nedokážu. A preto sa stále posúva dopredu. Ak ssa vraví, že treba byť sústredený na každú loptičku, tak Medvedev je toho príkladom. Nepoľaví v koncentrácii a potom pretlačí súpera," skonštatoval Rubľov.

Rusov francúzsky tréner Gilles Cervara tvrdí, že Medvedevov tenis je rovnaký ako je osobnosť - rozmanitý a odlišný. "On je svojím správaním génius a takí sa koučujú veľmi ťažko, lebo ich nedokážete pochopiť. Musíte ich brať takí, akí sú. Odlišní od ostatných," podotkol Cervara.