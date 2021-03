Bývalý reprezentant Slovenska bude trénovať v Česku: Má sa pokúsiť o futbalový zázrak

Niekdajší slovenský futbalový reprezentant Jozef Valachovič sa stal hlavným trénerom klubu najvyššej českej súťaže 1. FK Příbram.

Na poste kormidelníka posledného tímu tabuľky nahradil odvolaného Pavla Horvátha, s ktorým odchádza aj iný niekdajší slovenský profifutbalista Peter Grajciar. Informácie priniesol web iDnes.cz.

Valachoviča, ktorý v tomto klube v minulosti pôsobil ako asistent trénera v rokoch 2012 až 2014, čaká mimoriadne náročná úloha - zachrániť Příbram medzi českou elitou. 1. FK jedenásť kôl pred koncom sezóny stráca sedem bodov na 15. priečku, ktorá zaručuje záchranu.

Valachovič ešte ako hráč pôsobil v Česku v Liberci (2001 až 2004). "Už u nás pôsobil, takže prostredie pozná. Je to bývalý vynikajúci futbalista, čo ukázal napríklad v Liberci či Rapide Viedeň. Do práce má veľkú chuť, práve niekoho takého potrebujeme. Pokúsi sa o futbalový zázrak a tým je záchrana v lige. Keby sa to nepodarilo, bude mať za úlohu pripraviť si mužstvo na druhú ligu tak, aby z nej postúpil späť," prezradil majiteľ klubu Jaroslav Starka.

Jozef Valachovič ešte ako hráč pôsobil na Slovensku v Interi Bratislava, Devíne, Trenčíne aj Slovane Bratislava, okrem spomenutého Liberca a Rapidu Viedeň bol legionárom aj v Izraeli (Maccabi Tel Aviv). V národnom tíme SR odohral 33 duelov a dosiahol v nich jeden presný zásah, v marci 2006 skóroval pri triumfe Slovákov nad domácim Francúzmi v prípravnom súboji na parížskom Stade de France. Hráčsku kariéru ukončil v roku 2012.

Valachovič prvý tréning pri novom tíme absolvuje v utorok a v sobotu na jeho zverencov čaká mimoriadne dôležitý súboj proti Brnu, ktoré je v tabuľke šestnáste a pred Příbramom má náskok len troch bodov. Problémom mužstva je okrem iného aj koncovka, veď v doterajších 22 dueloch zaznamenal klub len 16 gólov. A inkasoval ich až 51, najviac v celej súťaži.

Pred Příbramom v tejto sezóne menili v najvyššej českej futbalovej súťaži trénerov aj Sparta Praha, Ostrava, Mladá Boleslav, Teplice a Brno.