Tóth ma za sebou dobrodružnú prípravu vo vysokej výške: Na olympiádu som komplexne pripravený!

Doteraz lockdown preklínal, no teraz ho velebí!

Chodecký olympijský šampión Matej Tóth si nevie vynachváliť trojtýždňový tréning v talianskom vysokohorskom stredisku Melago v dvojtisícovej nadmorskej výške.pochvaľuje si Matej.

„Paradoxne, opatrenia nám padli vhod. Na tréning sme mali absolútny pokoj. V celej turistickej oblasti v doline Velalunga sme boli de facto iba my,“ prezradil pre portál atletikasvk.sk Matej, ktorý sa do týchto končín vrátil po siedmich rokoch.

Hotel pre seba

Aj pre nich však platili v taliansko-rakúskom pohraničí prísne protipandemické opatrenia. Bez negatívneho testu nesmeli Melago opustiť. Platil zákaz vychádzania, hotely neprijímali hostí. „Nás ubytovali len vďaka potvrdeniu, že sme profesionálni športovci na služobnej ceste. Rodinný hotel Alpenjuwel sme preto mali len pre seba. Starali sa o nás priamo majitelia hotela, s nikým iným sme sa nestretávali,“ pokračoval rodák z Nitry, s ktorým sa pripravovali slovenskí chodeckí reprezentanti Mária Katerina Czaková, Michal Morvay a Ľubomír Kubiš, no aj česká chodkyňa Anežka Drahotová, juniorská majsterka sveta. Všetci makali pod dohľadom kouča Mateja Spišiaka a ich zdravie a pohodu sa starali lekár Pavol Hajmássy a fyzioterapeut Denis Freudenfeld.

Pripravený na Tokio

Trojtýždňové sústredenie dopadlo podľa Mateja na jedna mínus. A to preto, že z celej naplánovanej dávky mu nevyšiel jeden tréning tak, ako si predstavoval... Inak má v nohách 530 kilometrov v podobe kvalitných „dvadsiatkárskych“ tréningov v tempe okolo štyroch minút na kilometer, ale aj dlhých výšľapov od 30 do 35 kilometrov. No a tak po návrate domov vyhlásil: „Myslím si, že na olympijskú sezónu som kvalitne a komplexne pripravený.“