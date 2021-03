Nominácie na Oscary sú známe: Kto zabojuje o slávnu sošku? Toto sa stalo po prvý raz v histórii

Americká Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) zverejnila v pondelok nominácie na svoje výročné ceny — Oscary.

Najviac nominácií, desať, získal biografický film Mank v réžii Davida Finchera. V kategórii najlepšia réžia boli po prvý raz v dejinách Oscarov nominované dve ženy - Emerald Fennellová z Británie a Chloé Zhao (Čao Tching) z Číny. Doteraz v tejto kategórii za 93 rokov nominovali len päť žien, pripomína agentúra AP.

Americký magazín Variety prináša prehľad nominácií v hlavných kategóriách:



- Najlepší film: The Father (Otec), Judas and the Black Messiah (Judáš a čierny Mesiáš), Mank, Minari, Krajina nomádov, Nádejná mladá žena, Sound of Metal (Zvuk metalu), The Trial of the Chicago 7 (Chicagský tribunál);

- Najlepšia réžia: Thomas Vinterberg (Chľast), David Fincher (Mank), Lee Isaac Chung (Minari), Chloé Zhao (Krajina nomádov), Emerald Fennellová (Nádejná mladá žena);

- Najlepší herec v hlavnej úlohe: Riz Ahmed (Sound of Metal), Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom), Anthony Hopkins (The Father), Gary Oldman (Mank), Steven Yeun (Minari);

- Najlepšia herečka v hlavnej úlohe: Viola Davisová (Ma Rainey's Black Bottom), Andra Dayová (The United States v. Billie Holiday), Vanessa Kirbyová (Pieces of a Woman), Frances McDormandová (Krajina nomádov), Carey Mulliganová (Nádejná mladá žena);

- Najlepší cudzojazyčný film: Chľast (Dánsko), Better Days (v origináli Šao-nien te ni; Hongkong), Colectiv (Rumunsko), The Man Who Sold His Skin (Tunisko), Quo Vadis, Aida? (Bosna a Hercegovina).

V poradí 93. ročník udeľovania Oscarov sa uskutoční v kalifornskom Los Angeles 26. apríla, teda o dva mesiace neskôr ako zvyčajne. Dôvodom oneskorenia je pandémia koronavírusu SARS-CoV-2.