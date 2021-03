Ivana zobrala do parády megahviezdu: Neuveriteľné stretnutie! Rapera Lil Waynea doma ozdobila 4 tetovaniami

Tetuje si svoj sen. Najnovšie sa do zbierky talentovanej tatérky Ivany Belákovej (40), pôsobiacej v USA, dostala ďalšia hviezda. Stal sa ním svetoznámy americký raper Lil Wayne (38). O tom, ako vôbec prišlo k stretnutiu oboch umelcov a čo mu zdobí od tatérky kožu, porozprávala Novému Času samotná Ivana.

Vo svete je žiadanou tatérkou. Najmä v Spojených štátoch, kde už dlhší čas žije, si vybudovala silnú základňu fanúšikov. Jej nádherné diela chcú preto na svojej koži aj viaceré hollywoodske hviezdy. Ivana sa môže pýšiť celým zoznamom slávnych mien. Speváčka Rita Ora (30), spevák Chris Brown (31) či člen z hip-hopového tria Migos Quavo (29), alebo raper Lil Twist (28). „Sú to umelci, s ktorými už nejaký čas fungujem, stretávame sa kamarátsky, ale aj skrz moju prácu, keďže sa im môj štýl páči,“ prezradila Ivana. Práve posledný menovaný je umelcom spoločnosti Young Money Entertainment, ktorú založil svetoznámy raper Lil Wayne (38).

Ivana od svojich priateľov dostala pozvanie na natáčanie nového singlu Hoodyho a Lil Duka s Chrisom Brownom. „Samozrejme som pozvanie prijala, veď je to koniec koncov veľká vec a vidieť naživo, ako sa tvorí klip takýchto známych ľudí je zážitok,“ sršala nadšením. Ako sama uviedla, pri natáčaní videoklipov sa pohybuje veľa osôb „a práve tu som sa stretla s Lil Twistom, ktorý je blízky kamarát/rodina s Lil Waynom“. Pri tejto príležitosti rovno potetovala rapera Twista, o čom svedčí aj fotografia na ich instagramových účtoch. Takpovediac si prosto padli do oka. Prekvapením aj pre samotnú Ivanu musela byť skutočnosť, keď ju v rovnaký deň kontaktoval sám Lil Wayne. Toho jej práca očarila natoľko, že si ju pozval na tetovanie k sebe domov.

O pár dní neskôr parkovala pri jeho sídle. „Privítala ma ochranka a asistenti, hneď ako som zaparkovala auto. Zobrali ma dnu, pomohli mi vytvoriť priestor na tetovanie až pokým neprišiel sám Lil Wayne,“ opísala svoje prvotné dojmy. Ten ju privítal s veľkým úsmevom a objatím. Hoci je to jedno z bežných privítaní v Amerike, u raperov to tak ľahko nefunguje. „Keď o vás niekto dá dobré odporúčanie, ako mu dali Lil Twist a Hoody, tak tým pádom nie je medzi nami stena,“ vysvetlila Ivana.

Ako umelkyňa miluje podobné umelecky založené duše. A presne taký aj legendárny raper bol.prezradila o umelcovi. Diskutovali o rôznych témach, či už o jedle, hudbe, alebo živote. Popri tetovaní im dokonca jeho osobný kuchár navaril špeciality od výmyslu sveta. S prácou bola hotová až o pol druhej ráno, pričom jeho kožu ozdobila ďalšími štyrmi tetovaniami. Jedno z tetovaní bol práve už spomínaný krížik na čele medzi očami, ktorý mu iba opravila.Umelca potešili aj darčeky, ktoré mu Ivana osobne priniesla. Šlo o šiltovku jej značky ITA LOS ANGELES s nápisom „just Love“ a jej knihu just Love, Tattoos and Sushi. Ivana na oplátku získala vzácneho klienta, s ktorým „máme ďalšie plány, na ktoré sa veľmi teším! Bude to veľké!“ Zároveň je pozvaná na jeho koncerty ako VIP hosť a kedykoľvek je vítaná u neho doma.ocenila jeho kvality.