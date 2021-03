Absurdná vyhláška v Afganistane pobúrila ľudí: Dievčatám nad 12 rokov zakazujú spievať na verejnosti

Nariadenie šéfa rezortu vzdelávania v afganskom hlavnom meste Kábul, ktoré zakazuje dievčatám starším 12 rokov spievať na verejnosti, vyvolalo vlnu kritiky na sociálnych sieťach aj odmietavú reakciu zo strany ministerstva školstva.

V nedeľu o tom informoval server stanice BBC. Kábulská vyhláška zakázala dievčatám nad 12 rokov spievať na školských akciách, staršie dievčatá tiež nesmú mať učiteľa hudby mužského pohlavia. Dievčatá v reakcii na oznámenia začali na sociálnych sieťach zdieľať protestné príspevky pod hashtag #IAmMySong (SomMojaPieseň).

Ministerstvo školstva uviedlo, že so zákazom nesúhlasí a že hodlá nariadenie preskúmať. Aktivisti majú za to, že ide o krok späť a niektoré ženy v tejto súvislosti pripomínajú obdobie druhej polovice 90. rokov a prelome milénia, kedy bolo v krajine pri moci islamistické hnutie Taliban, dievčatá nemohli chodiť do škôl a väčšina hudby bola zakázaná.

"Prepáč nám, Bože, že ľudia môžu byť tak krutí, že dokonca aj dieťa vnímajú z rodovej perspektívy," napísala na nariadenie na twitteri afganská spisovateľka Shafeeqa Chpalváková.