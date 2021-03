Celoročná ochrana našej šelmy: Odstrel vlka bude zakázaný!

Vlk dravý sa strieľal na Slovensku naposledy, bude chránený už celoročne.

To znamená, že poľovníci ho už nebudú môcť zabíjať ako doteraz. Kvóty, ktoré upravovali lov vlka od novembra do januára, by už mali byť minulosťou. Podľa ochranára Jaroslava Slašťana bolo za posledných 20 rokov v rámci legálnych povolení zastrelených takmer 1 800 vlkov, ďalšie boli ulovené pytliakmi. Na základe doterajších metód sčítavania, ktoré robia viaceré mimovládne organizácie, univerzity ako aj Štátna ochrana prírody SR, sa v súčasnosti odhaduje na Slovensku približne 400 jedincov vlka.

„Do roku 2009 sa vlk u nás lovil bez kvót, potom sa zaviedli kvóty, ale vysoké a bez kontroly ulovených vlkov pracovníkom Štátnej ochrany prírody. Keď sa kontrola kvót sprísnila, nepodarilo sa ich už poľovníkom splniť a ulovili menej týchto šeliem,“ hovorí Slašťan. Vlk podľa neho pomáha eliminovať klasický i africký mor ošípaných a tiež pomáha znižovať stavy premnoženej raticovej zveri, ktorá spôsobuje mimoriadne škody na poľnohospodárskych aj lesných kultúrach.

„Tiež však treba povedať, že za malé percento útokov na hospodárske zvieratá môžu dva hlavné faktory. A to nedostatočná ochrana stád ovčiarskymi psami a elektrickými ohradníkmi,“ dodáva. Druhým faktorom je podľa neho lov vlka, ktorý negatívne zasahuje do populácie, ovplyvňuje spôsob lovu a výber koristi.

Inteligentné zvieratá

Medzi členmi vlčej svorky panujú priateľské a psychické väzby udržiavajúce súdržnosť svorky, bez čoho by nemohla uloviť väčšiu korisť. V súvislosti s vytvorením hierarchických vzťahov sa u vlkov vyvinul celý rad foriem správania ako stretávacie ceremoniály, ritualizované zdravenie a prejavy nadradenosti a podradenosti. Vlčia svorka je rodinným spoločenstvom, jej základom je príbuznosť členov.