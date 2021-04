Tony Porucha sa otca, ktorý žije vo Vietname, hľadať nechystá: Nekompromisný odkaz

V šoubiznise ho poznajú pod pseudonymom Tony Porucha (30), jeho vlastné meno je však Martin Rakický. Z úspešného tanečníka skupiny The Pastels je momentálne vyťažený herec, ktorý točí už svoj tretí seriál. V súkromí žije so snúbenicou, speváčkou Dášou Mambou Šarköziovou (31) a vychovávajú spolu synčeka Manola (2,5).

Talentovaný tanečník nevyštudoval žiadnu umeleckú školu. „Som mechanik počítačových sietí, ale priznám sa, že to bol skôr krok vedľa, u spolužiakov som videl, že sa tomu venujú aj po škole, ale ja som hneď zo školy išiel na tréning. A nakoniec sa potvrdilo, že všetko je tak, ako má byť,“ začína svoje rozprávanie Tony.

Od tanca závislý

Ako sa začal príbeh chlapca, ktorého tanečné kroky priviedli ku sláve? „Začalo to niekedy, keď som mal 14 rokov. Bavili ma akčné filmy, a preto som hľadal, či v Trnave nie je krúžok brazílskeho bojového umenia capoeira, ktoré je spojené s tancom. Nenašiel som, ale pri hľadaní som sa dostal k breakinu, čo ľudia poznajú ako break dance. „Tento druh tanca ma zaujal, lebo som videl, že tiež robia saltá, točia sa na rukách. Vyskúšal som a hneď ma to pohltilo. Rozvíjali sme sa individuálne a do tanca sme mohli vložiť aj niečo zo seba. Od breaku som zostal závislý.“

Slovensko ho spoznalo vďaka talentovej súťaži Československo má talent, kde sa dostal do finále s tanečnou skupinou The Pastels. To mu otvorilo brány do sveta šoubiznisu. „Naozaj sme sa snažili, chodili sme po súťažiach, mali sme dobrého manažéra a aj veľké šťastie, pretože viem, že nie každému sa podarí preraziť tancom. Som vďačný, že sa to podarilo.“ Vďaka svojej veľkej vášni sa dostal aj do filmu Backstage, kde si zahral hlavnú úlohu po boku Mary Bartalos.

„Začalo sa to nevinne, mali sme dosť aktívne tanečné obdobie a Miňo Kereš nám povedal, že pôjdeme zatancovať nejakú choreografiu do filmu, kde hľadajú ďalšie postavy. Rok alebo dva potom bolo ticho, nič sa nedialo, až sme zabudli, že sme vôbec niečo natočili. A odrazu mi zavolali, že mám ísť na kamerové skúšky na hlavnú postavu. Najskôr som celkom rázne odmietol, ale potom ma prehovorili. Pani režisérke sa môj výkon celkom pozdával, cítil som od nej veľkú podporu, aj priateľka Dáška ma povzbudzovala, tak som bral hereckú príležitosť ako veľkú výzvu,“ spomína na svoje herecké začiatky. Napriek úspechu filmu si však nemyslel, že v herectve bude pokračovať.

Učil sa fajčiť

Odvtedy sa už objavil v seriáloch DeLukse, Nový život a v súčasnosti natáča nový seriál s názvom Nemocnica. „Niekedy mám chvíľky, keď premýšľam, ako je to vôbec možné, že mi niekto dal takúto možnosť. Mal som pocit, že to bola náhoda, alebo že boli zúfalí, že ma vybrali,“ smeje sa a pokračuje. „S malou dušičkou teda dúfam, že sa im moje výkony páčia, a preto ma volajú. Som za to veľmi vďačný.“