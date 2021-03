Vydarený o konci kariéry: Mrzí ma, že som neokúsil NHL!

Je koniec! Skúsený hokejový obranca René Vydarený (39) dal pred pár dňami v drese Českých Budějovíc definitívnu bodku za svojou dlhou a úspešnou kariérou.

Vicemajster sveta z fínskych Helsínk z roku 2012 prezradil aj to, že ho mrzí, že počas piatich sezón v zámorí nenastúpil ani na jeden duel v NHL!

Odchovanec bratislavského Slovana strávil väčšinu svojej dlhej kariéry v českej extralige, kde pôsobil vyše 15 rokov. Obliekal tam dresy Sparty Praha, Hradca Králové, ale najviac Českých Budějovíc, kde pôsobil vyše desať sezón a v tomto klube minulý týždeň aj kariéru ukončil. „Už dávnejšie som mal v pláne skončiť, ale vždy som sa nechal ešte prehovoriť. Teraz som už bol rozhodnutý, že to bude moja posledná sezóna. Mám už svoj vek, telo to už cíti a nechcel som sa dostať do štádia, že už nebudem na ľade stíhať,“ povedal pre klubovú stránku hcmotor.cz obranca René Vydarený.

Chce byť trénerom

Skúsený reprezentant odštartoval kariéru v HC Slovan Bratislava, odkiaľ odišiel v lete 1999 do zámoria. Draftoval ho totiž tím z NHL Vancouver. Za veľkou mlákou pôsobil päť rokov, tri z nich pôsobil v nižšej súťaži AHL, ale do slávnej profiligy nenazrel. „To ma v mojej kariére mrzí najviac. Možno som mal vtedy viac počúvať signály od trénerov a dostal by som šancu,“ pokračoval René, ktorý získal majstrovský titul v roku 2005 so Slovanom. „Bola to výnimočná sezóna, nastupoval som v jednej formácii s Višňovským či so Šatanom. Bola vtedy výluka v NHL, takže titul bol o to hodnotnejší,“ zaspomínal si Vydarený, ktorý získal aj striebro na seniorskom šampionáte 2012 vo Fínsku. Na otázku, čo plánuje robiť po kariére, odvetil: „Chcem ostať pri hokeji. Rád by som pracoval ako tréner a odovzdal svoje skúseností mladším hráčom,“ dodal.