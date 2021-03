Desivá realita dnešných dní: Nemocnica v Česku zverejnila fotky vyčerpaných sestier, ľuďom posiela tvrdý odkaz!

Zdravotníci sú v týchto dňoch na hranici kolapsu, niektorých už sily celkom odpustili. Niet sa čo čudovať!

Nemocnica v českom Příbrame zverejnila na Facebooku fotky doslova zničených zdravotných sestier, ktoré pracujú do úmoru. Ľuďom posielajú jasný odkaz a prosbu, aby to ešte vydržali.

"Realita dnešných dní na oddelení ARO. Áno, aj toto je boj s koronavírusom. Nielen psychické ale aj fyzické vypätie na hranici ľudských síl. Prosíme všetkých "hrdinov", ktorí ignorovaním vládnych opatrení bojujú proti systému a vláde, aby si uvedomili, že tým, komu ubližujú, sú vo finále zdravotníci, ktorí v práci nechávajú kus seba, aby bojovali o životy ľudí s koronavírusom. Prosíme, vydržte to, keď aj naši zdravotníci to musia vydržať. Svoj nesúhlas s politikmi vyjadrujte vo voľbách svojimi hlasmi a nie tým, že budete hazardovať so zdravím vás a vášho okolia," uviedla nemocnica. Trefné, čo poviete?