Krásna medička Zuzka pomáha v boji s koronavírusom: Ako vyzerá môj deň na odbernom mieste

Má skorý budíček a milión povinností, napriek tomu by nemenila. Pandémia koronavírusu učí študentov medicíny a zdravotníkov priamo v teréne veci, na ktoré ich štúdium nepripraví.

Jednou z nich je aj mladá medička Zuzka Fandlová (26). Tá sa rozhodla pomôcť zdravotníkom a jej pôsobiskom sa na istý čas stalo mobilné odberové miesto v Bratislave. Ako vyzerá jej deň a čo všetko ju ešte čaká po skončení šichty na odberovom mieste?

Zuzka je piatačkou na Slovenskej zdravotníckej univerzite, kde študuje všeobecné lekárstvo. Za prácu v mobilnom odberovom mieste vďačí náhode. „,Na facebooku som objavila ponuku v skupine pre študentov medicíny, kde hľadali medikov na výpomoc pri testovaní. Skúsenosti s testovaním som doposiaľ nemala, ale povedala som si, že nemám čo stratiť a na túto ponuku som zareagovala,“ hovorí.

Hoci práca pri testovaní v mobilnom odberovom mieste môže vyzerať monotónne, nie je to tak. „Každý deň je iný a niečím zaujímavý a obohacujúci,“ opisuje Zuzka. Bežný deň medičky sa začína príchodom na kliniku okolo 6.40 ráno, po príchode sa prezlečie v miestnosti na to určenej do ochranných pracovných prostriedkov a presunie sa na mobilné odberné miesto, ktoré sa nachádza pred klinikou na parkovisku.

„Odbery vykonávame vo dvojici a atmosféru si niekedy spríjemňujeme aj hudbou. Medzi 7.00 a 7.20 sa začínajú prvé odbery a po poslednom odbere všetko riadne vydezinfikujeme vrátane seba, následne sa vyzlečiem z ochranného obleku a týmto sa moja práca končí. Pred odchodom z kliniky sa vždy rada zastavím na poschodí za kolegami, zreferujem, aký bol deň, a potom utekám domov na online stáž či prednášku alebo do druhej práce,“ dodáva.