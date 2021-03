Kto bude nový minister zdravotníctva? Tieto 4 mená pripadajú v úvahu, favoritom štátny tajomník

Rozhodol sa odísť! Hoci premiér Igor Matovič (47) ohlásil odchod ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (46) až po začatí očkovania Sputnikom V, šéf rezortu sa v piatok rozhodol uvoľniť svoju stoličku.

Podľa vlastných slov nechce, aby bola jeho osoba dôvodom na povalenie vlády. V čom bolo vyjadrenie predsedu vlády v rozpore s koaličnou zmluvou a kto sú možní nástupcovia Krajčího?!

Tlačovka o odchode Mareka Krajčího mala emotívny náboj a odchádzajúcemu ministrovi vypadla aj nejaká tá slza. Hoci mu podporu vyjadril aj klub OĽaNO, to, čo povedal jeho stranícky šéf, zrejme nečakal. Podľa neho demisiu podá až potom, čo sa na Slovensku naplno rozbehne očkovanie Sputnikom V, ktorého tajný dovoz bol poslednou kvapkou pre SaS a Za ľudí.

Matovič sa podľa vlastných slov chce vyhnúť tomu, aby niekto zablokoval použitie ruskej vakcíny. To bola však pre koaličných partnerov silná káva, takéto podmienky si podľa našich informácií nedohodli. „Nevedeli sme o tom,“ potvrdil nám zdroj z koalície.

Odišiel sám

Opätovné zvýšenie napätia v koalícii Marek Krajčí už neustál a rozhodol sa odísť napriek slovám premiéra. „Nechcem, aby termín môjho odchodu bol zámienkou pre povalenie vlády. Dnes podám demisiu. Ďakujem za vašu podporu v neľahkom boji s neviditeľným nepriateľom. Veľmi si ju vážim,“ napísal na sociálnej sieti a v piatok popoludní odovzdal demisiu do rúk prezidentky Zuzany Čaputovej.

„Chcem pripomenúť, že práve vyvodzovanie politickej zodpovednosti bolo jednou z veľkých tém pred voľbami. O to menej sa viem stotožniť s interpretáciou, kedy je vaša demisia podávaná ako obeta. Je to prirodzený následok situácie, ktorej v pandémii a v celej spoločnosti čelíme,“ reagovala hlava štátu, ktorá dočasne poverila vedením rezortu ministra financií Eduarda Hegera, V kuloároch sa už začalo špekulovať o jeho nástupcovi.

Medzi favoritov patrí najmä štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek. Ako možní náhradníci sa skloňujú aj súčasní tajomníci ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková a Peter Stachura či infektológ Pavol Jarčuška. Ani jeden z kandidátov na naše otázky nereagoval.

Nezostal nič dlžný svojej povesti

Radoslav Štefančík, politológ

- Premiér nepochopil, že táto kauza nie je o Sputniku, ale o ňom. Marek Krajčí nie je v tomto prípade obeťou, ale je súčasťou politiky a aj keď to možno robil s oduševnením a na 100 %, výsledky neboli dobré a je súčasťou politickej kultúry na tieto výsledky reflektovať a odstúpiť. Premiér tým, že chcel, aby zostal vo svojej funkcii až do začatia očkovania Sputnikom bez toho, že by to je ho partneri vedeli, nezostal nič dlžný svojej povesti. Táto kríza sa odchodom Mareka Krajčího nekončí, ale pokračuje.