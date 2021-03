Harry a Meghan po rozhovore škrípu zubami: Takto hlboko ešte nikdy neklesli

Princovi Harrymu a jeho manželke Meghan po škandalóznom orzhovore s Oprah Winfrey klesla obľuba u britskej verejnosti na najnižšiu úroveň počas doby merania.

Vyplýva to z prieskumu agentúry YouGov. V rozhovore Harry a Meghan hovorili o dôvodoch svojho dochodu z Británie. Meghan si okrem iného posťažovala, že sa nemenovaný člen kráľovskej rodiny pýtal, ako tmavú pleť môže mať ich syn, až sa narodí. Uviedla tiež, že intenzívny tlak okolia i médií ju dohnal až k myšlienkam na samovraždu.

Kým v dobe pred rozhovorom sa popularita páru mierne zvyšovala, po odvysielaní interview klesla na doposiaľ najnižšiu úroveň. Obľuba Harryho sa oproti 2. marcu znížila o 15 percentuálnych bodov a podľa YouGov je po prvý raz v Británii viac takých, ktorí ich vidia negatívne, než tých, ktorí k nim chovajú sympatie. Podobne negatívny trend je patrný aj pri Meghan, ktorá však už pred rozhovorom bola nesympatická viac ako polovici Britov.

Názory na dvojicu členov britskej kráľovskej rodiny sa značne líšia v závislosti od veku opýtaných. Takmer 60 percent respondentov medzi 18 až 24 rokmi uviedlo, že majú Harryho radi. V prípade Meghan to bolo 55 percent.Vojvodkyňu zo Sussexu má momentálne v obľube dokonca len 13 percent respondentov v tejto vekovej skupine.

Dáta spoločnosti ďalej ukazujú na to, že informácie zverejnené v rozhovore s Oprah Winfrey nemali vplyv na popularitu ostatných členov kráľovskej rodiny. Jedinou výnimkou je Harryho otec princ Charles, ktorého v poslednom výskume negatívne hodnotí 42 percent Britov. Začiatkom marca to bolo iba 36 percent. Harry o svojom otcovi v rozhovore povedal, že mu prestal zdvíhať telefón a nechal ich v ťažkej situácii na holičkách.

Podľa YouGov nemal rozhovor príliš vplyv ani na vnímanie britskej monarchie ako takej. 63 percent Britov je toho názoru, že by Británia mala zostať monarchiou. V októbri minulého roka to bolo 67 percent. Len mierne – z 21 na 25 percent – stúpol počet tých, ktorí by mali radšej volenú hlavu štátu.