Rozpadne sa koalícia pre Matovičovu tlačovku?! Premiér podľa politológa zamlčal jeden podstatný detail

Kto sa v tom má vyznať? Jedna kríza sa oficiálne skončí, no stačí tlačovka premiéra a problémy sú naspäť.

Štvrtkové vyhlásenie Igora Matoviča (47), ktoré malo nadobro zažehnať konflikt s vicepremiérkou Veronikou Remišovou (44) a ministrom Richardom Sulíkom (53), urobilo pravý opak a prilialo olej do ohňa. Šéf vlády si totiž pri oznamovaní demisie svojho ministra Mareka Krajčího (46) neodpustil útok na vládnych partnerov a porušil spoločnú dohodu, na ktorej vyše týždňa pracovali. Tzv. memorandum o dobrom vládnutí však nestihli ani podpísať a opäť je na stole rozpad vlády.

Nočné rokovania v stredu naznačovali, že všetko sa vracia do normálu a dohode chceli informovať vo štvrtok. Sulík spočiatku požadoval odchod Matoviča aj Krajčího, no napokon sa všetci uspokojili aspoň s výmenou šéfa rezortu zdravotníctva. „Zatiaľ poviem len to, že každý niečo získal a každý niečo stratil. Rátam, že v blízkom poobedí by sme sa mali všetci štyria lídri postaviť pred médiá,“ uviedol Kollár vo štvrtok naobed.

Rozhodujúci víkend

Boris Kollár do poslednej chvíle držal stranu premiérovi. Po Matovičovej tlačovke však aj on čiastočne zmenil rétoriku. „Dohoda bola o neútočení, a teda nech si každý urobí názor sám, či premiér Matovič svojimi vyjadreniami dohodu porušil alebo nie,“ povedal Kollár Novému Času.

Dočasný minister zdravotníctva Eduard Heger povedal, že odchod Krajčího bol jedinou podmienkou pre pokračovanie koalície. „Považujeme túto dohodu za splnenú a veríme, že si už nikto nebude klásť žiadne ďalšie podmienky. Ak sa niekoho tlačová beseda dotkla, tak sa mu ospravedlňujeme,“ dodal.

SaS je blízko k odchodu z vlády

Tomáš Koziak, politológ

- Tlačovka premiéra bola bizarná. Každý očakával, že sa urobí hrubá čiara a koalícia bude pokračovať ďalej, no ukazuje sa, že Matovič je človek, ktorý sa nevie ovládať. Reakcia koaličných partnerov, hlavne Sulíka, bola úplne adekvátna. V tejto situácii sa z OĽaNO najlepšie zachoval Krajčí, ktorý podal demisiu. Matovič len ukázal, že pod tlakom nedokáže zvládať situáciu. Viackrát zaútočil na Sulíka a zabudol povedať, že decembrový lockdown, ktorý navrhoval Krajčí, sám nepodporil. SaS je k odchodu z koalície bližšie než pred pár dňami.