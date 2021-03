Trojnásobný otec Čekovský otvorene: Túžba po ďalšom bábätku

Hudobník Marián Čeky Čekovský (43) si svoje súkromie stráži ako oko v hlave.

Okrem svojej bohatej umeleckej kariéry však má veselo aj v súkromí. Zo svojich vzťahov má tri krásne deti a zdá sa, že všetky zdedia otcove umelecké sklony. Hudobník však len prednedávnom prekvapil ráznym vyhlásením o rozrastaní svojej rodiny.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Čekyho poznáme z televíznych obrazoviek ako niekoho, kto si zo života ťažkú hlavu nerobí. Zdá sa, že to u neho platí aj v súkromí. Hudobníkovi sa v živote pošťastili tri deti. Dcérky Hannah a Sophiu má so svojou expartnerkou Ľubkou a syna Alexeja mu porodila súčasná priateľka, speváčka Nataša Džunková. Umelec je na svoje deti veľmi hrdý.

„Sofia krásne spieva, vie hrať aj na basu a je taká hviezdna. Hannah je kresliaca viac, to je taká tá animácia. Majú vzťah k umeniu,“ priznal hudobník s úsmevom pre Nový Čas. Ako sa však zdá, Čeky má s rodinou aj ďalšie plány a je možné, že pri čísle tri nezostane. Bez okolkov totiž vyhlásil, že by sa nebránil ani štvrtému detskému smiechu v domácnosti. „Keby som mohol, určite by som si neodoprel ešte jedno dieťa. To je reálna radosť v živote,“ vyjadril Čeky svoju túžbu pre časopis Moja psychológia.