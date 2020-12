Koronavírus chytila Bagárová, jej partner, rodičia aj švagor: Každý z nás mal iný priebeh

Mladá speváčka Monika Bagárová (26) prežíva najkrajšie obdobie svojho života. Pred vyše pol rokom sa jej narodila dcérka Rumia, ktorej otcom je tadžikistanský zápasník MMA Makhmud Muradov (30).

Boli sme preto zvedaví, ako sa vžila do svojej novej úlohy mamy, kto všetko jej pomáha a porozprávala nám, aký priebeh mal koronavírus, ktorým sa pred pár týždňami nakazila. Nákaza, ktorá je všeobecnou hrozbou, neobišla ani ju... „Asi som koronu mala skôr, než som si myslela.

Cítila som veľkú únavu, veľmi ma bolela hlava, ale hovorila som si, že je to preto, lebo v noci vstávam k Ruminke, že som s ňou nonstop bez prestávky. Pripisovala som to jednoducho únave, akú poznajú všetky mamy. A nakoniec to bol koronavírus,“ spomína na obdobie spred pár týždňov.

Nakazil sa aj jej partner, obaja rodičia a sestra so švagrom. „Ruminku som testovať nedala, ale myslím si, že tým prešla tiež, i keď bez príznakov. Mala jeden deň len slabú teplotu, ale za pár dní sme našli prvý zúbok, takže to mohlo byť aj tým. Veľmi som sa o ňu bála, ale upokojili ma informácie, že deti majú tak dobrú imunitu, že to zvládajú super.“

Kde sa s rodinou nakazili, to ani netuší. Každý z nich mal aj iný priebeh. „Sestra celú dobu nemala ani jeden prejav, naopak, švagor bol na tom najhoršie, ležal, mal stále teplotu, zimnicu, strašne kašľal. Mamka, ja aj švagor sme stratili chuť a čuch,“ hovorí Monika, ktorá sa dnes už cíti fit. „Máme za sebou karanténu, sme úplne v poriadku, len mamka je ešte trochu unavená a stále sa nám pomaly vracia chuť, nie je konkrétna.“

Stále dojčí

Monika má šesť mesiacov po pôrode a cíti sa výborne. „Musím povedať, že byť mamou je to najkrajšie, čo sa mi v živote mohlo stať. Je to ale náročné, nič jednoduché. Snažím sa byť stopercentná mama, s Ruminkou som stále bez prestávky, neodchádzam od nej nikam, sme skrátka parťáčky. Užívam si to veľmi, tá láska sa stále stupňuje.

Samozrejme, že nemám už toľko času na seba, nevenujem sa až tak hudbe a všetko je obmedzené len na momenty, keď maličká spí. Vtedy tvorím nové pesničky, aby som mohla potešiť svojich fanúšikov.“

Pomáha jej, samozrejme, aj rodina. „Mám rodičov, partnera, sestru a všetci držíme pohromade, pomáhame si. Keď chcem urobiť niečo, čo sa týka reklamných alebo partnerských vecí, tak mama sa o Ruminku postará. Máme to pekne rozdelené, poupratujem celý dom a zatiaľ dedko s babkou varujú, alebo naopak. Pomoc je obrovská a som za ňu veľmi vďačná, práve dnes som im hovorila, čo by som robila, keby so mnou neboli, asi by som sa k ničomu nedostala,“ smeje sa.

Monika stále dojčí. „Ruminka už papá aj nejaké zeleninové výživy, ale stále dojčím, hlavne v noci. Neplánujem ju odstaviť, teším sa, že môžem dojčiť, malá to má rada, je to pre ňu to najlepšie.„Mám stále o šesť kilogramov viac, ale myslím si, že ku svojej výške mám teraz váhu, akú mám mať. Vážim 58 kg a predtým som mala 52kg. Bol to extrém, bola som veľmi chudá a nesvedčalo mi to. Ideálne by som chcela zhodiť 2 kilá a budem spokojná.“