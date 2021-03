Vládny štvorlístok sa zbavil prvého ministra: Kto nahradí Krajčího? Skloňujú sa tri mená

Odchádza prvý minister vlády Igora Matoviča (47). Po enormnom tlaku zo strany koaličných partnerov, odborníkov aj prezidentky končí šéf zdravotníctva Marek Krajčí (46). Vo funkcii vydržal necelý rok po tom, čo sa k moci dostala nová vládna štvorkoalícia.

Krajčí na tlačovke pri oznamovaní svojej demisie rozprával roztraseným hlasom a premiér označil jeho pád za najabsurdnejší v histórii. Vo svojej funkcii nemal končiť okamžite, Matovič to totiž podmienil schválením vakcíny Sputnik V. Nakoniec rozhodol samotný Marek Krajčí, ktorý v piatok predpoludním oznámil, že demisiu podá už dnes.

„Želám si, aby sa situácia upokojila, aby nový minister mohol robiť svoju robotu, aby sa prestalo robiť z pandémie politikum a aby sa z opatrení nerobili nástroje, ktorými sa chceme zapáčiť voličom,“ povedal vo štvrtok Krajčí. Dve menšie koaličné strany podmienili zotrvanie vo vláde jeho demisiou. „Keď ľudia čakali dvanásť rokov na zmenu, bolo by nesprávne robiť obštrukciu. Nie som prilepený na svoju stoličku a vzdávam sa svojej pozície,“ dodal Krajčí.

Premiér toto odstúpenie označil za najabsurdnejšie v dejinách, keďže podľa neho Krajčí apeloval na tvrdšie opatrenia, no koaliční partneri mu to znemožňovali. Povedal, že okolo neho rozpútali vojnu a chceli mať z neho rituálnu obeť. „Bohužiaľ, tí, ktorí mu na tejto ceste hádzali polená pod nohy, si z neho urobili terč. Som veľmi rád, že sme s Marekom tento ročný boj spolu zvládali,“ hovoril Matovič. Krajčího označil za človeka, ktorý chcel viac chrániť životy a zdravie ľudí. Niekoľkokrát ho na poslednej tlačovke chválil. „Marek, veľmi si vážim, čo si pre ochranu zdravia a životov na Slovensku urobil,“ hovoril s tým, že je človekom, ktorý si to zo všetkých ministrov za posledný rok najviac odmakal.

Matovič tiež priamo povedal, že koalícia bola počas rokovaní veľmi blízko k rozpadu. Vysvetľoval, že pozícia OĽaNO bola, aby odišli aj ľudia, ktorí boli proti prísnym opatreniam, no SaS s tým nesúhlasila. Richard Sulík podľa neho hrozil odchodom z koalície a vyzval Matoviča, aby odstúpil ešte minulý týždeň. Premiér mu oponoval, že odstúpiť má práve minister hospodárstva.

„Povedal som, že v prvom rade by pre upokojenie situácie mal odísť minister hospodárstva. V tom prípade však povedal, že odchádza celá SaS z koalície, a tým pádom by položila vládu vzhľadom na stav v Za ľudí,“ skonštatoval Matovič. Zaujímavé je, že Krajčí podá podľa neho demisiu až po tom, čo sa na Slovensku naplno rozbehne očkovanie Sputnikom V, ktorého tajný dovoz bol poslednou kvapkou pre SaS a Za ľudí.

Matovič sa podľa svojich slov chce vyhnúť tomu, aby niekto zablokoval použitie ruskej vakcíny. Krajčí bude podľa neho odstupovať postupne. „Chcem, aby nový minister alebo ministerka bola so súčasným ministrom niekoľko týždňov spolu v úrade. Tak, aby sa to nedotklo ochrany zdravia a životov,“ zdôvodnil premiér. Všetko však zmenilo piatkové rozhodnutie Mareka Krajčího, ktorý sa pre demisiu odhodlal už v piatok.