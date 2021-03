Tatranské lyžiarske strediská ostali zatvorené: Strata 10 miliónov eur a prepúšťanie

Straty slovenských stredísk spoločnosti Tatry mountain resort (TMR) presahujú po skrátenej lyžiarskej sezóne pre pandémiu koronavírusu 10 miliónov eur.

Spoločnosť musela znížiť náklady, nevyhla sa ani prepúšťaniu. „Po zatvorení stredísk nám zostali nakúpené zásoby, nakontrahované tovary, rezervované a následne zrušené pobyty,“ bilancoval pre agentúru SITA hovorca spoločnosti Marián Galajda. S ich otvorením sa už ani nepočíta, strediská sa chystajú na údržbu zariadení a prípravu na turistickú sezónu.

Stredisko Jasná v Nízkych Tatrách bolo otvorené začiatkom decembra, vo Vysokých Tatrách v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese sa začalo lyžovať v polovici posledného mesiaca vlaňajška. „V strediskách sme zaviedli všetky preventívne opatrenia, lyžiari sa preukazovali negatívnymi testami pri nákupe skipasov v pokladniach priamo v strediskách, rovnako boli kontrolovaní pri vstupe do strediska, respektíve námatkovo pri nástupe na lanovky,“ opísal Galajda. Pred vianočnými sviatkami vo všetkých troch strediskách zároveň spustili do prevádzky vlastné mobilné odberové miesta. Do uzatvorenia tam otestovali niekoľko tisíc lyžiarov a návštevníkov stredísk.

Podľa hovorcu by v prípade priaznivého vývoja aktuálnej situácie boli všetky strediská schopné vo veľmi krátkom čase obnoviť bezpečnú prevádzku. „Žiaľ, vývoj pandémie je taký, že by to bol skôr zázrak. Sme realisti a preto sa už pomaly začneme venovať údržbe zariadení a ich príprave na turistickú sezónu,“ dodal.

Prevádzkovateľ zimných lyžiarskych stredísk mal v Tatrách viacero zámerov, tie museli ísť dočasne bokom. Aktuálne sa TMR snaží šetriť. Ešte v januári avizovala spoločnosť hromadné prepúšťanie, v slovenských prevádzkach prišlo o prácu viac ako 200 ľudí. Oživenie cestovného ruchu bude podľa Galajdu behom na poriadne dlhú trať. „Závisieť bude nielen od miery zaočkovania populácie, zvládnutia pandémie a uvoľnenia cestovania, ale aj od toho, ako sa subjektom cestovného ruchu podarí toto kritické obdobie prežiť a do akej miery im v tom bude štát schopný pomôcť,“ skonštatoval.

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a. s., pôsobí v oblasti cestovného ruchu v strednej a východnej Európe. Vlastní a prevádzkuje horské strediská, zábavné parky, golfové rezorty, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody a hotely. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.